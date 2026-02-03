Logo
Rada otkrila razlog raskida: Jedva je čekao da se povuče

Izvor:

Nova.rs

03.02.2026

13:02

Рада открила разлог раскида: Једва је чекао да се повуче

O vezi pjevačice Rade Manojlović sa njenim vozačem Vladimirom, u javnosti se govori već duže vrijeme, i mada Rada kaže da je konačno našla onog pravog, još uvijek ne planira da se udaje.

Rada je odlučila da ovu godinu posveti poslu, a da će o svemu informisati medije onog trenutka kada riješi da stane na ludi kamen.

Međutim, iako je sretna i zaljubljena u novoj vezi, mnoge ne prestaju da intrigiraju njeni odnosi sa bivšim momcima, Milanom Stankovićem i Harisom Berkovićem.

"Mom partneru ne smeta što se pominje Milanova i moja veza, pa ne bi ovoliko sve trajalo da mu nešto smeta kod mene", rekla je Rada pa dodala:

Здравко Чолић

Scena

Oglasio se bivši menadžer Zdravka Čolića nakon vijesti da je on bio meta napada

"Što se Harisa tiče, dok smo bili zajedno, njemu je jako smetalo prisustvo medija, jedva je čekao da se povuče. On mnogo radi, ali ga nema u medijima".

Osim njenog ljubavnog života, publiku također već godinama intrigira Radin odnos sa bratom, također pjevačem Nešom Manojlovićem, a pjevačica je odlučila da kratkom izjavom stavi tačku na sve spekulacije da nisu u dobrim odnosima.

"Nenad i ja nismo bliski kao što bi brat i sestra trebalo da budu, to je istina, ali mi smo jedna krv. Velika je razlika i u godinama, ali volimo se i snimit ćemo duet", rekla je Manojlovićeva, prenosi Nova.

