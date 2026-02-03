Rada otkrila razlog raskida: Jedva je čekao da se povuče

O vezi pjevačice Rade Manojlović sa njenim vozačem Vladimirom, u javnosti se govori već duže vrijeme, i mada Rada kaže da je konačno našla onog pravog, još uvijek ne planira da se udaje.

Rada je odlučila da ovu godinu posveti poslu, a da će o svemu informisati medije onog trenutka kada riješi da stane na ludi kamen.

Međutim, iako je sretna i zaljubljena u novoj vezi, mnoge ne prestaju da intrigiraju njeni odnosi sa bivšim momcima, Milanom Stankovićem i Harisom Berkovićem.

"Mom partneru ne smeta što se pominje Milanova i moja veza, pa ne bi ovoliko sve trajalo da mu nešto smeta kod mene", rekla je Rada pa dodala:

"Što se Harisa tiče, dok smo bili zajedno, njemu je jako smetalo prisustvo medija, jedva je čekao da se povuče. On mnogo radi, ali ga nema u medijima".

Osim njenog ljubavnog života, publiku također već godinama intrigira Radin odnos sa bratom, također pjevačem Nešom Manojlovićem, a pjevačica je odlučila da kratkom izjavom stavi tačku na sve spekulacije da nisu u dobrim odnosima.

"Nenad i ja nismo bliski kao što bi brat i sestra trebalo da budu, to je istina, ali mi smo jedna krv. Velika je razlika i u godinama, ali volimo se i snimit ćemo duet", rekla je Manojlovićeva, prenosi Nova.