Evo kako da izbjegnete debljanje tokom zimskih mjeseci

Zimski period često donosi promjene u načinu prehrane i svakodnevnim navikama. Hladno vrijeme, kraći dani i manjak motivacije za kretanje mogu potaknuti ljude da jedu kaloričniju hranu i manje se kreću, što nerijetko rezultira neželjenim kilogramima.

Ipak, uz nekoliko jednostavnih prilagodbi moguće je održati zdravu težinu i tokom najhladnijeg dijela godine.

Lagano meso poput pilećih prsa odličan je izbor za zimske dane, jednako kao i obroci na bazi leće ili povrća. Zimske salate sa začinima, toplim povrćem i mahunarkama pružaju obilje nutrijenata i osiguravaju dugotrajnu sitost, što može pomoći u održavanju uravnotežene prehrane.

Zimi se češće poseže za toplim napicima, ali oni nerijetko sadrže mnogo šećera, posebno tople čokolade, ukusne kafe ili aromatični čajevi. Takvi napici mogu značajno povećati ukupni kalorijski unos. Zdravije alternative su nezaslađeni čajevi ili crna kafa bez dodataka.

Ekonomija Hoće li minimalac biti od 1.200 do 1.600 KM: Oglasile se vlasti

Iako je zimi teže biti aktivan, važno je zadržati barem minimum kretanja. Ne zahtijeva se intenzivan trening – i 15 minuta brže šetnje dnevno može značajno doprinijeti zdravlju. Ako ti je dan ispunjen obavezama, kratka šetnja tokom pauze za ručak može biti sasvim dovoljna. Osim što pomaže u kontroli težine, kretanje pozitivno utiče i na raspoloženje te pomaže u održavanju nivoa vitamina D, koji je posebno važan u zimskim mjesecima.

Doručak je važan za održavanje energije tokom dana, a posebno je bitno izbjegavati jutarnje obroke koji sadrže puno šećera i prostih ugljikohidrata. Umjesto peciva i brze hrane, preporučuje se doručak bogat proteinima, poput jaja, avokada ili nemasnog sira. Ovakav obrok pruža dugotrajan osjećaj sitosti, smanjuje potrebu za grickalicama i pomaže u održavanju stabilnog apetita.