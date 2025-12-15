Logo
Ocokoljić ostaje trener Partizana

15.12.2025

13:58

Кошаркашки тренер
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Sportski direktor košarkaškog kluba Partizan Žarko Paspalj izjavio je danas u Beogradu da Mirko Ocokoljić ostaje do daljeg trener "crno-bijelih".

Ocokoljić je vodio Partizan na prethodna četiri meča u Evroligi i regionalnoj ABA ligi, pošto je 26. novembra šef stručnog štaba "crno-bijelih" Željko Obradović podnio ostavku.

"Da li je želja Ocokoljića da nastavi da ovo radi? Lično, mislim da nije, poznajući njegove afinitete. Šta bi bilo da je otišlo u drugom pravcu? Potpuno je logično da uđemo u situaciju ko bi bio trener za nas, a da bi prihvatio. Nisu svi bili voljni da to prihvate", rekao je Paspalj na godišnjoj konferenciji za medije.

Стеф Кари

Košarka

Kari pretekao Džordana i ušao u NBA istoriju

Paspalj je 2. decembra imenovan za sportskog direktora Partizana, pošto je Zoran Savić napustio "crno-bijele".

"Ogromna zahvalnost Mirku. Mislim da je on pod ogromnim opterećenjem. On će do daljeg da vodi utakmice zajedno sa gospodinom Aleksandrom Matovićem, a mi ćemo da razmišljamo ko će to moći da preuzme za još nešto bolje. U ovoj sezoni moramo da izađemo sa nečim boljim. Izašli smo iz nečeg lošeg, ali i dalje je teško. Mislim da će Ocokoljić voditi tim u sredu, niko mi nije rekao da neće", istakao je Paspalj.

Košarkaši Partizana će u srijedu dočekati Virtus u 16. kolu Evrolige, prenosi Tan‌jug.

Žarko Paspalj

Mirko Ocokoljić

KK Partizan

Košarka

Small banner