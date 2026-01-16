Posebna sjednica o ostavci Minića u nedjelju

Izvor:
ATV
16.01.2026
15:13
Komentari:0
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je danas, na telefonskoj sjednici, da 29. posebna sjednica Narodne skupštine bude održana u nedjelju u 11.00 časova.
Kolegijum je usvojio prijedlog dnevnog reda sa jednom tačkom - usvajanje ostavke predsjednika Vlade Republike Srpske, saopšteno je iz Narodne skupštine.
Sjednicom Kolegijuma predsjedavala je potpredsjednica Narodne skupštine Anja Ljubojević.
Savjeti
29 min0
Zanimljivosti
30 min0
Hronika
37 min0
Svijet
44 min0
Republika Srpska
57 min0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h8
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu