Posebna sjednica o ostavci Minića u nedjelju

Izvor:

ATV

16.01.2026

15:13

Посебна сједница о оставци Минића у недјељу
Foto: ATV

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je danas, na telefonskoj sjednici, da 29. posebna sjednica Narodne skupštine bude održana u nedjelju u 11.00 časova.

Kolegijum je usvojio prijedlog dnevnog reda sa jednom tačkom - usvajanje ostavke predsjednika Vlade Republike Srpske, saopšteno je iz Narodne skupštine.

Sjednicom Kolegijuma predsjedavala je potpredsjednica Narodne skupštine Anja Ljubojević.


