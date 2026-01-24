Logo
Siner preživio pakao na AO – mučio se, povraćao, ali preokrenuo!

24.01.2026

08:10

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Drugi teniser svijeta Janik Siner i osvajač posljednja dva Australijan Opena jedva se spasio ispadanja već u trećem kolu prvog Grand Slama sezone.

Italijan je pobijedio Eliota Spizirija, 84. tenisera na svijetu u tri seta, a bilo je 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Pobjeda dobija na još većem značaju ako se uzme u obzir da je Siner do nje i osmine finala stigao nakon velikih zdravstvenih problema i rezultatskog zaostatka.

Naime, nakon što su oba rivala osvojila po jedan set, pri Spizirijevom vodstvu 3:1 u trećem setu, Siner je tražio medicinski time-aut. Nekoliko puta je povratio u peškir i onda se žalio na grčeve u listu desne noge, zbog čega je šepao.

Sada je Sinera spasilo ono što ga je dovelo u tešku situaciju. "Pravilo vrućine" na Australijan Openu, koje nalaže da se u slučaju nepodnošljivo visoke temperature navuče krov.

Spiziri se neuporedivo bolje od Sinera snalazio po žegi, ali kada se nad Rod Lejver Arenu navukao krov, već otpisani Siner se čudesno oporavio i preporodio.

Teniser koji je do tada povraćao te se nije mogao kretati ni servirati i koji je bio u velikom rezultatskom zaostatku, navlačenjem krova je postao drugi čovjek.

Vratio je servis i zatim rutinski riješio oba preostala seta. U osmini finala Italijana čeka Lućijano Darderi.

Australijan open

Janik Siner

