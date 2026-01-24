Siner preživio pakao na AO – mučio se, povraćao, ali preokrenuo!

Drugi teniser svijeta Janik Siner i osvajač posljednja dva Australijan Opena jedva se spasio ispadanja već u trećem kolu prvog Grand Slama sezone.

Italijan je pobijedio Eliota Spizirija, 84. tenisera na svijetu u tri seta, a bilo je 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Pobjeda dobija na još većem značaju ako se uzme u obzir da je Siner do nje i osmine finala stigao nakon velikih zdravstvenih problema i rezultatskog zaostatka.

Naime, nakon što su oba rivala osvojila po jedan set, pri Spizirijevom vodstvu 3:1 u trećem setu, Siner je tražio medicinski time-aut. Nekoliko puta je povratio u peškir i onda se žalio na grčeve u listu desne noge, zbog čega je šepao.

This was the moment the Australian Open closed the roof.



Jannik Sinner couldn’t walk or serve and was on the verge of retirement.



Once the roof closed and they turned on air conditioning, he got fixed and the match was over.



Was this fair? I say no.pic.twitter.com/Q6lIDQ9YE8 — Danny (@DjokovicFan_) January 24, 2026

Sada je Sinera spasilo ono što ga je dovelo u tešku situaciju. "Pravilo vrućine" na Australijan Openu, koje nalaže da se u slučaju nepodnošljivo visoke temperature navuče krov.

Spiziri se neuporedivo bolje od Sinera snalazio po žegi, ali kada se nad Rod Lejver Arenu navukao krov, već otpisani Siner se čudesno oporavio i preporodio.

Teniser koji je do tada povraćao te se nije mogao kretati ni servirati i koji je bio u velikom rezultatskom zaostatku, navlačenjem krova je postao drugi čovjek.

Vratio je servis i zatim rutinski riješio oba preostala seta. U osmini finala Italijana čeka Lućijano Darderi.