Тришић Бабић и Додик стигли у Израел, планирани састанци са највишим званичницима

Извор:
АТВ
25.01.2026
16:08
Коментари:3
В.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник СНСД-а Милорад Додик стигли су у Израел, гдје ће се током посјете састати са највишим израелским званичницима.
Како јавља новинар АТВ-а из Израела, Додик би требало да се састане са предсједником и са премијером Израела.
На позив израелског Министарства за дијаспору, у понедјељак, 26. јануара, Додик ће присуствовати конференцији посвећеној борби против антисемитизна, али ће се, како је наведено, срести и са многим људима из јеврејског и демократског свијета, који ће бити учесници ове конференције.
Додику ће у четвртак, 29. јануара, бити додијељена награда израелског парламента за остварену сарадњу.
Република Српска
6 ч0
Република Српска
1 д10
Република Српска
1 д15
Република Српска
2 д26
Република Српска
1 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч4
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
16
35
16
32
16
21
16
18
16
08
Тренутно на програму