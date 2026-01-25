Logo
Large banner

Тришић Бабић и Додик стигли у Израел, планирани састанци са највишим званичницима

Извор:

АТВ

25.01.2026

16:08

Коментари:

3
Тришић Бабић и Додик стигли у Израел, планирани састанци са највишим званичницима
Фото: АТВ

В.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник СНСД-а Милорад Додик стигли су у Израел, гдје ће се током посјете састати са највишим израелским званичницима.

Како јавља новинар АТВ-а из Израела, Додик би требало да се састане са предсједником и са премијером Израела.

Додик стигао у Израел
Додик стигао у Израел

На позив израелског Министарства за дијаспору, у понедјељак, 26. јануара, Додик ће присуствовати конференцији посвећеној борби против антисемитизна, али ће се, како је наведено, срести и са многим људима из јеврејског и демократског свијета, који ће бити учесници ове конференције.

Додику ће у четвртак, 29. јануара, бити додијељена награда израелског парламента за остварену сарадњу.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Ана Тришић Бабић

Израел

Коментари (3)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Европи ће се вратити оно што су нама радили - Трамп ће брзо завршити Гренланд

Република Српска

Додик: Европи ће се вратити оно што су нама радили - Трамп ће брзо завршити Гренланд

6 ч

0
Додик: Поносан сам на пријатељство са Орбаном, Српска је уз Мађарску

Република Српска

Додик: Поносан сам на пријатељство са Орбаном, Српска је уз Мађарску

1 д

10
Додик: Треба да афирмишемо наше право на самоопредјељење

Република Српска

Додик: Треба да афирмишемо наше право на самоопредјељење

1 д

15
Додик: Џаба им, док је Срба и СНСД-а, ми одлучујемо ко ће да нас представља

Република Српска

Додик: Џаба им, док је Срба и СНСД-а, ми одлучујемо ко ће да нас представља

2 д

26

Више из рубрике

"Аутопутеви Српске" одговорили Кресојевићу: "Свјесно и злонамјерно обмануо јавност"

Република Српска

"Аутопутеви Српске" одговорили Кресојевићу: "Свјесно и злонамјерно обмануо јавност"

1 ч

0
Кецмановић: Не дође ли до консензуса у БиХ - биће разлаз

Република Српска

Кецмановић: Не дође ли до консензуса у БиХ - биће разлаз

3 ч

0
Кошарац: Шаровићев подли и типични сарајевски наратив у борби против Српске под диригентском палицом Шмита

Република Српска

Кошарац: Шаровићев подли и типични сарајевски наратив у борби против Српске под диригентском палицом Шмита

4 ч

4
Условљена подршка Блануши? Вукановић препуштен Станивуковићу

Република Српска

Условљена подршка Блануши? Вукановић препуштен Станивуковићу

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

35

"Шакалијада" у Дервенти окупила више од 2.000 ловаца, присуствовао и Минић

16

32

Оштра порука Орбана Зеленском

16

21

Додик: Позван сам на Молитвени доручак у Америку

16

18

Мета прави заокрет: Шта планирају?

16

08

Тришић Бабић и Додик стигли у Израел, планирани састанци са највишим званичницима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner