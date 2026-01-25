Logo
Додик: Европи ће се вратити оно што су нама радили - Трамп ће брзо завршити Гренланд

СРНА

25.01.2026

10:01

0
Додик: Европи ће се вратити оно што су нама радили - Трамп ће брзо завршити Гренланд
Фото: ATV

Европа је годинама била поданичка у односу на Америку и сада долази у позицију да кмечи зато што јој дешава све оно што су нама урадили и на Косову и у Републици Српској, што су нас бомбардовали без одлуке Савјета безбједности и што су рекли да је владавина права само оно што они мисле, изјавио је лидер СНСД-а Милорад Додик.

На питање каква су му очекивања, да ли ће предсједник САД Доналд Трамп успјети да узме Гренланд, Додик је за београдску "Политику" рекао да је Америка и даље најмоћнија земља свијета и да једва чека да се то деси, те да би му било задовољство, због тих те насилнике, каква је била и Данска, јер и она је бомбардовала Србе, да каже: "Дешава вам се, видите".

Лидер СНСД-а је подсјетио да историја не само да се опет понавља, него иде онако како су заслужили.

- Не желим да будем ни циничан, ни пакостан, али Европа не заслужује некакву пажњу. И у том односу, вагању, ја сматрам да је Трамп у праву. То су њихови односи, нису моји - навео је Додик.

Додик је рекао да је Брисел срушио поштовање повеље УН и територијалног интегритета и суверенитета и упитао да ли се можда сјећају шта је било с Косовом?

- Како ви поштујете међународно право када сте у БиХ срушили Дејтонски споразум? Увели сте тог неизабраног странца и сад глумите да ми треба да будемо с вама. И то је та опасност. Зато постоји та клаузула у ЕУ. Каже, први услов је да се поштује и усклади међународна политика. То значи, ако они сад бране Гренланд, требало би и ми да га бранимо. А то значи, ако би сутра случајно Европа ратовала са Русијом, онда бисмо морали да учествујемо на страни Европе. Нема чак шансе да кажемо да нећемо да будемо ни на једној страни - рекао је Додик.

Он је констатовао да је Европа одавно постала превара у којој су стално говорили како смо ми ти који ћемо одлучивати шта хоћемо или нећемо, а онда су смислили низ ствари на које нас присиљавају да то чинимо.

- А онда, прије тога, претходни услов је признај Косово, демонтирај Републику Српску. Е, зато им се сад дешава Гренланд. Завршиће то Трамп брзо - увјерен је Додик, наглашавајући да ту неће бити никаквог сукоба и једног јутра ће само осванути да је готово, а онда ће му се, како каже, пружити прилика да и званично честита Доналду Трампу.

Вучић сав свој живот улаже у добробит Србије

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да питање бити или не бити за Србију у наредних 10 година јесте позиција Александра Вучића на власти.

- Александар Вучић је стабилизовао Србију у нестабилном глобалном поретку. Нама требају јаке личности. У оваквим неизвјесним и турбулентним тренуцима историје, у алтернативи која се у Србији нуди, апсолутно не видим никог ко би могао да је позиционира на прави начин.

Мислим да би онда аждаје из ЕУ одмах тражиле Косово, одмах би тражиле много чега што ни нама из Републике Српске не одговара. Ми желимо Србију која ће заступати наш интерес", истакао је Додик.

Лидер СНСД-а је рекао за "Политику" да са Вучићем нема ниједно разилажење - ни стратешко, ни оперативно, ни дневно.

- Сматрам да он ради у интересу Србије искрено и до краја. Вучић несумњиво сав свој живот улаже у добробит Србије. Ја то видим из близине - нагласио је Додик.

Милорад Додик

