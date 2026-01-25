Drama na nebu: Avion iz Turske hitno sletio na "Nikolu Teslu"

Na avionu koji je saobraćao iz Turske ka Njemačkoj, tokom leta iznad Srbije, prijavljeno je curenje goriva usljed čega je letjelica morala prinudno da sleti na beogradski aerodrom "Nikola Tesla".

Kako Telegraf nezvanično saznaje, posada aviona je iz bezbjednosnih razloga, zatražila prinudno slijetanje na aerodrom "Nikola Tesla".

Avion je uspješno sletio, a po dolasku ga je dočekala vatrogasno-spasilačka ekipa.

Avion Boeing 737 turske avio-kompanije SunExpress, koji je leteo na liniji iz Zonguldaka za Dizeldorf, preusmeren je u Beograd zbog tehničkih problema. Nakon sletanja, aerodrom je na kratko bio zatvoren radi inspekcije piste, zbog čega je više aviona bilo zadržano u vazduhu.✈️ pic.twitter.com/z7Uy2kF9y6 — Peđa Vučetić (@Pedjijatar) January 25, 2026

Nakon sletanja izvršena je detaljna provjera piste, kako bi se utvrdilo da li je došlo do prosipanja goriva ili zaostajanja njegovih ostataka.

Kako Telegraf piše, ostali avio-saobraćaj na aerodromu "Nikola Tesla" odvija se redovno.