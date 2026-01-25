Logo
Drama na nebu: Avion iz Turske hitno sletio na "Nikolu Teslu"

25.01.2026

18:27

Avion
Foto: Pexels

Na avionu koji je saobraćao iz Turske ka Njemačkoj, tokom leta iznad Srbije, prijavljeno je curenje goriva usljed čega je letjelica morala prinudno da sleti na beogradski aerodrom "Nikola Tesla".

Kako Telegraf nezvanično saznaje, posada aviona je iz bezbjednosnih razloga, zatražila prinudno slijetanje na aerodrom "Nikola Tesla".

Avion je uspješno sletio, a po dolasku ga je dočekala vatrogasno-spasilačka ekipa.

Nakon sletanja izvršena je detaljna provjera piste, kako bi se utvrdilo da li je došlo do prosipanja goriva ili zaostajanja njegovih ostataka.

Kako Telegraf piše, ostali avio-saobraćaj na aerodromu "Nikola Tesla" odvija se redovno.

Tagovi:

aerodrom Nikola Tesla

avion

prinudno slijetanje

Turska

