Drama u BiH: Pijan vozio i sletio s ceste, pa pokušao pobjeći, uhapšen je

Izvor:

Avaz

28.01.2026

07:31

Драма у БиХ: Пијан возио и слетио с цесте, па покушао побјећи, ухапшен је
Foto: Avaz

U naselju Tršće kod Kaknja sinoć se odvijala prava drama, saznaje portal "Avaza".

Naime, jedan automobil je sletio s ceste, a nakon čega je vozač iz njega pobjegao.

Naknadno je uhapšen te je utvrđeno da je vozio pod dejstvom alkohola, odnosno da je imao dva promila alkohola u krvi.

Nauka i tehnologija

Sat sudnjeg dana pomjeren na 85 sekundi do ponoći zbog globalnih prijetnji

U automobilu su se nalazile tri osobe, a kako saznaje portal "Avaza", jedna osoba je povrijeđena i prebačena je u Kantonalnu bolnicu u Zenicu.

