Teška nesreća u Sarajevu: Povrijeđeno dijete, saobraćaj potpuno obustavljen

U sarajevskom naselju večeras je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je automobil udario dijete.

Kako je za portal „Avaz“ potvrdila portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić, saobraćajna nesreća prijavljena je u 20.05 sati.

- Prijavljena je saobraćajna nezgoda na Socijalnom, u 20.05 sati, u kojoj je putničko motorno vozilo oborilo pješaka – dijete. Povrijeđeni je upućen na ljekarsku obradu, dok je vozač ostao na mjestu nezgode - kazala je Novalić.

Zbog obavljanja uviđaja, saobraćaj na ovoj dionici trenutno je obustavljen, a policijski službenici nalaze se na terenu i preduzimaju zakonom predviđene mjere.

Više informacija o okolnostima nesreće biće poznato nakon završetka policijskog uviđaja.