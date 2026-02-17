Dva vijeka Matice srpske

Matica je prvih nekoliko decenija bila u Pešti, a o onda se 1864. preselila u Srpsku Atinu. I danas je tamo, u Novom Sadu, na adresi Matice srpske broj 1.

Otpočetka je njegovala srpsku duhovnosti i sabirala Srbe gdje god da se nalazili.

"Matica je pokretač velikih nacionalnih projekata kao Veliki srpski rečnik, Srpska enciklopedija, kao Letopis, kao mnogi naučni zbornici koji izlaze i dan danas, mnoge edicije, sabrana djela. Matica je i biblioteka velika biblioteka koja broji više od 6 miliona naslova iz Matice je izrasla i Galerija Matice srpske i nije čudo što u Srbiji postoji poseban zakon lex specialis o Matici srpskoj i ono sto valja dodati da njeguje zadužbinarstvo", rekao je Zoran Pejašinović, istoričar.

Matica srpska ostavila je neizbrisiv trag u kulturnom razvoju. Nema nijedne institucije niti nevladine organizacije iz oblasti kulture, nauke, duhovnosti umjetnosti i sličnih sfera stvaralaštva koje imaju toliko dugu tradiciju.

"Najznačajniju izdavačku djelatnost od svih i javnih i privatnih izdavačkih kuća na srpskom etničkom prostoru. Najznačajnije fondacije muzičke manifestacije i u tom smislu da nema Matice srpske nešto bi krupno nedostajalo srpskom identitetu kulturnom. A bez kulturnog identiteta bio bi krnji nacionalni identitet i pitanje da li bi Srbi značili ono sto znače prije svega za same sebe onda za okruženje pa i evropski kontekst", rekao je Slobodan Nagrdić, Potpredsjednik društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj.

Dvije stotine godina tradicije, znanja i kulturnog kontinuiteta. Posebno mjesto u njenom radu zauzima „Letopis Matice srpske“, najstariji književni časopis u Evropi koji neprekidno izlazi još od 1824. godine. Upravo kroz Letopis oblikovana je moderna srpska književnost i kulturna misao. Institucije Matice Srpske postoje skoro y svim mjestima gdje postoje Srbi.

"Matica srpska je izdavač naših najvažnijih priručnika to su rječnici srpskog jezika i to je pravopis Matice srpske koje mi koristimo kao normativne, a to znači da su oni jedini koji su priznati i koji važe za srpski jezik na ovom cijelom prostoru", rekla je Aleksandra Savić, predsjednik Udruženja lektora Republike Srpske.

U posljednjih deceniju dvije postoje i ogranci Matice srpske i u Republici Srpskoj. Njen ogranak u Srpskoj ima zapaženu izdavačku djelatnost. 16. broj njihovog časopisa je u pripremi, a u realizaciji je i veliki projekat, 50 knjiga srpske književnosti u BiH, koje bi trebalo da bude u potpunosti realizovan u narednih nekoliko godina.