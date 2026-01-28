Сат судњег дана помјерен на 85 секунди до поноћи због глобалних пријетњи

Извор:
Спутник Србија
28.01.2026
07:29
Коментари:0
Сат судњег дана помјерен је на 85 секунди до поноћи, што представља најближу тачку глобалном уништењу до сада, саопштила је група „Билтен атомских научника“.
Група је навела да се свијет суочава са растућим ризицима због понашања великих сила, преноси Гардијан.
Као кључне пријетње истакнути су нуклеарни сукоби, климатска криза, могућа злоупотреба биотехнологије и неконтролисана употреба вјештачке интелигенције.
Прошле године је Сат судњег дана био постављен на 89 секунди до поноћи.
Научници упозоравају да се од тада урушава међународно повјерење и механизми сарадње, што повећава глобалне егзистенцијалне ризике.
Наука и технологија
Потпуно нестала највећа група сунчевих пјега
Група је указала и на посљедице климатских промјена, попут суша, топлотних таласа и поплава, као и на недостатак ефикасних међународних договора за борбу против глобалног загријавања.
Представници „Билтена атомских научника“ су навели да би помјерање сата уназад било могуће уколико би свјетски лидери заједнички дјеловали ка смањењу кључних егзистенцијалних пријетњи.
Наука и технологија
6 д0
Наука и технологија
1 седм0
Сцена
1 седм0
Наука и технологија
2 седм0
Најновије
Најчитаније
08
53
08
53
08
48
08
44
08
40
Тренутно на програму