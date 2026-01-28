Logo
Сат судњег дана помјерен на 85 секунди до поноћи због глобалних пријетњи

Извор:

Спутник Србија

28.01.2026

07:29

Фото: pexels/Mat Brown

Сат судњег дана помјерен је на 85 секунди до поноћи, што представља најближу тачку глобалном уништењу до сада, саопштила је група „Билтен атомских научника“.

Група је навела да се свијет суочава са растућим ризицима због понашања великих сила, преноси Гардијан.

Као кључне пријетње истакнути су нуклеарни сукоби, климатска криза, могућа злоупотреба биотехнологије и неконтролисана употреба вјештачке интелигенције.

Прошле године је Сат судњег дана био постављен на 89 секунди до поноћи.

Научници упозоравају да се од тада урушава међународно повјерење и механизми сарадње, што повећава глобалне егзистенцијалне ризике.

sunce

Наука и технологија

Потпуно нестала највећа група сунчевих пјега

Група је указала и на посљедице климатских промјена, попут суша, топлотних таласа и поплава, као и на недостатак ефикасних међународних договора за борбу против глобалног загријавања.

Представници „Билтена атомских научника“ су навели да би помјерање сата уназад било могуће уколико би свјетски лидери заједнички дјеловали ка смањењу кључних егзистенцијалних пријетњи.

(спутник србија)

