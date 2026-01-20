Logo
Large banner

Danski vojnici stigli na Grenland

20.01.2026

06:57

Komentari:

0
Дански војници стигли на Гренланд
Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Danska je poslala dodatne trupe na Grenland, gdje su u toku zajedničke vojne vježbe sa nekoliko evropskih zemalja radi zaštite kritične infrastrukture.

Danska vojska saopštila je da će operacija "Arktička izdržljivost" trajati cijele godine.

Kanada

Svijet

Kanada razmatra mogućnost slanja vojske na Grenland

Vojnici će se obučavati za zaštitu ključne infrastrukture - prvenstveno luka i aerodroma, kao i naftnih postrojenja, prenosi danski TV kanal DR.

- Tokom godine biće više aktivnosti koje će biti zamijenjene drugima, ne nužno trajno, ali ako želimo da branimo Grenland i sjeverni bok NATO-a, onda moramo da se obučavamo. Trenutno ne postoji vojna prijetnja Grenlandu. I ne vidim da ijedna zemlja NATO-a napada drugu zemlju NATO-a - izjavio je general-major danske vojske Soren Andersen, prenio je grenlandski dnevni list "Sermitsiaq".

Prema njegovim riječima, američki vojnici su takođe pozvani da se pridruže operaciji "Arktička izdržljivost" jer su, kako je naveo, dio NATO-a.

Danske oružane snage su u ponedjeljak uveče objavile da su dodatne trupe stigle na Grenland. Ranije tog dana, portparol danske vojske rekao je za "CNN" da će doći do „značajnog povećanja“ broja danskih vojnika na Grenlandu.

масовна туча сарајево

Hronika

Haos u Sarajevu: Izbila masovna tuča u tramvaju

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je ranije danas da Danska nije bila u stanju da ukloni "rusku prijetnju" po Grenland, poručivši da će to "sada biti urađeno".

Prethodno je Tramp poručio da SAD moraju da posjeduju Grenland radi bezbjednosti Arktika, ocijenivši da bi u suprotnom Rusija ili Kina preuzele to ostrvo.

Podijeli:

Tagovi:

Danska

Grenland

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Молдавија започела процес изласка из Заједнице независних држава

Svijet

Moldavija započela proces izlaska iz Zajednice nezavisnih država

8 h

0
Ајфон

Nauka i tehnologija

Ajfon na udaru hakera – Epl hitno reagovao!

8 h

0
Крај за Србију: Шпанија била немоћна против Њемачке

Ostali sportovi

Kraj za Srbiju: Španija bila nemoćna protiv Njemačke

9 h

0
Опљачкао бечку пумпу па побјегао таксијем: Ухапшен држављанин БиХ

Svijet

Opljačkao bečku pumpu pa pobjegao taksijem: Uhapšen državljanin BiH

9 h

0

Više iz rubrike

Канада разматра могућност слања војске на Гренланд

Svijet

Kanada razmatra mogućnost slanja vojske na Grenland

8 h

0
Молдавија започела процес изласка из Заједнице независних држава

Svijet

Moldavija započela proces izlaska iz Zajednice nezavisnih država

8 h

0
Опљачкао бечку пумпу па побјегао таксијем: Ухапшен држављанин БиХ

Svijet

Opljačkao bečku pumpu pa pobjegao taksijem: Uhapšen državljanin BiH

9 h

0
Жељезничка несрећа у Шпанији

Svijet

Raste broj stradalih u Španiji

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

22

Transplantacija bubrega postala besplatna u Rusiji

07

22

Broj žrtava u željezničkoj nesreći porastao na 40, proglašena trodnevna žalost

07

19

Ne dopustite da vas sunce zavara: Očekuje nas hladan dan

07

16

Njemački kontrolori nakon provjere autobusa iz BiH: Ovo je opasno po život!

07

15

Bizaran slučaj na bečkom aerodromu: Putnici iz BiH švercovali kornjaču

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner