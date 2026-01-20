Danski vojnici stigli na Grenland

Danska je poslala dodatne trupe na Grenland, gdje su u toku zajedničke vojne vježbe sa nekoliko evropskih zemalja radi zaštite kritične infrastrukture.

Danska vojska saopštila je da će operacija "Arktička izdržljivost" trajati cijele godine.

Vojnici će se obučavati za zaštitu ključne infrastrukture - prvenstveno luka i aerodroma, kao i naftnih postrojenja, prenosi danski TV kanal DR.

- Tokom godine biće više aktivnosti koje će biti zamijenjene drugima, ne nužno trajno, ali ako želimo da branimo Grenland i sjeverni bok NATO-a, onda moramo da se obučavamo. Trenutno ne postoji vojna prijetnja Grenlandu. I ne vidim da ijedna zemlja NATO-a napada drugu zemlju NATO-a - izjavio je general-major danske vojske Soren Andersen, prenio je grenlandski dnevni list "Sermitsiaq".

Prema njegovim riječima, američki vojnici su takođe pozvani da se pridruže operaciji "Arktička izdržljivost" jer su, kako je naveo, dio NATO-a.

Danske oružane snage su u ponedjeljak uveče objavile da su dodatne trupe stigle na Grenland. Ranije tog dana, portparol danske vojske rekao je za "CNN" da će doći do „značajnog povećanja“ broja danskih vojnika na Grenlandu.

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je ranije danas da Danska nije bila u stanju da ukloni "rusku prijetnju" po Grenland, poručivši da će to "sada biti urađeno".

Prethodno je Tramp poručio da SAD moraju da posjeduju Grenland radi bezbjednosti Arktika, ocijenivši da bi u suprotnom Rusija ili Kina preuzele to ostrvo.