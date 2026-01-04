Ibrahimović otvorio dušu: Krao sam

Prva epizoda dugo najavljivanog i s velikim interesom očekivanog intervjua sa Zlatanom Ibrahimovićem biće emitovana u ponedjeljak, 5. januara, s početkom u 20 sati na kanalu Arena Sport 1.

Podsjetimo, u istoj emisiji Arena Sport je ranije ugostila neke od najvećih sportskih ikona sa ovih prostora i svijeta, među kojima su Edin Džeko, Luka Modrić i Novak Đoković, a sada je red došao i na jednog od najharizmatičnijih fudbalera moderne ere.

Svijet O hrabrosti Srbina Stefana Ivanovića Švajcarci ne prestaju da pišu

Posebnu težinu ovom razgovoru daje činjenica da će to biti prvi Ibrahimovićev intervju na maternjem jeziku, što je već izazvalo ogromnu pažnju javnosti.

U kratkom isječku koji je Arena Sport objavila na društvenim mrežama, Zlatan je bez zadrške govorio o svom odrastanju.

“Nije tajna da sam ukrao puno bicikala“, rekao je Ibrahimović uz prepoznatljivu dozu iskrenosti i samoironije, još jednom potvrdivši da se ne libi govoriti o teškom putu kojim je došao do vrha svjetskog fudbala.

"Majka mislila da sam umro"

U najavi intervjua Ibrahimović je podijelio i zanimljivu anegdotu iz perioda kada je potpisao svoj prvi profesionalni ugovor s Ajaksom.

Gradovi i opštine Ni pahulje: Ovu opštinu u Srpskoj snijeg je potpuno zaobišao

"Kad sam potpisao ugovor s Ajaksom, moja je majka mislila da sam umro. Vidjela je samo moju sliku na televiziji i nazvala me da pita šta se dogodilo. Rekao sam joj da ću igrati fudbal za Ajaks kao profesionalac“, ispričao je Zlatan.

Sudeći prema objavljenim isječcima, publiku očekuje otvoren, emotivan i autentičan razgovor, u kojem će Ibrahimović govoriti o odrastanju, porodici, karijeri i trenucima koji su ga oblikovali – bez filtera i bez ustručavanja.

Prva epizoda već sada obećava da će biti jedna od najgledanijih sportskih emisija u godini.