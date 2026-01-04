Djevojke autom sletjele u dvorište kuće

Danas oko 15:20 časova na raskrsnici za Foču u opštini Gacko, naselje Burak, došlo je do saobraćajne nezgode kada je auto završilo u dvorištu jedne kuće.

Kako je za ATV potvrđeno, dvije djevojke sa Pale su se prevrnule u automobilu, ali na svu sreću, nisu povrijeđene.

Jedna je, kako nezvanično saznajemo, zaspala za volanom nakon čega je došlo do saobraćajne nezgode.