Djevojke autom sletjele u dvorište kuće

Autor:Bojan Nosović
04.01.2026
17:17
Danas oko 15:20 časova na raskrsnici za Foču u opštini Gacko, naselje Burak, došlo je do saobraćajne nezgode kada je auto završilo u dvorištu jedne kuće.
Kako je za ATV potvrđeno, dvije djevojke sa Pale su se prevrnule u automobilu, ali na svu sreću, nisu povrijeđene.
Sve o novoj bolnici u Trebinju: Kompleks od 41.000 kvadrata
Jedna je, kako nezvanično saznajemo, zaspala za volanom nakon čega je došlo do saobraćajne nezgode.
