Djevojke autom sletjele u dvorište kuće

Autor:

Bojan Nosović

04.01.2026

17:17

Дјевојке аутом слетјеле у двориште куће
Foto: ATV

Danas oko 15:20 časova na raskrsnici za Foču u opštini Gacko, naselje Burak, došlo je do saobraćajne nezgode kada je auto završilo u dvorištu jedne kuće.

Kako je za ATV potvrđeno, dvije djevojke sa Pale su se prevrnule u automobilu, ali na svu sreću, nisu povrijeđene.

Болница, Требиње

Gradovi i opštine

Sve o novoj bolnici u Trebinju: Kompleks od 41.000 kvadrata

Jedna je, kako nezvanično saznajemo, zaspala za volanom nakon čega je došlo do saobraćajne nezgode.

Saobraćajna nezgoda

