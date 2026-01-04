Prijedorčanin tukao muškarca palicom, pa kad je pukla, uzeo drugu i nastavio

Prijedorčanin S.V. optužen je da je nakon verbalnog sukoba istukao N.Č. teleskopskom palicom, a kada je jednu slomio, izvadio je drugu.

Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv S.V., koja ga tereti zbog krivičnog d‌jela tjelesna povreda.

Pomenutu optužnicu potvrdio je sudija za prethodno saslušanje Osnovnog suda u Prijedoru.

Kako je navedeno u optužnici, napad se desio ispred ugostiteljskog objekta u Prijedoru, ali vrijeme kritičnog događaja nije precizirano.

Navedeno je da je optuženi bio sa S.V., M.K., S.G. i S.Lj., kada je došao do bašte objekta u kojoj su se nalazili N.Č. i S.V.

Dodaje se da je nakon kraćeg verbalnog sukoba sa N.Č., svjestan svog d‌jela, izvadio teleskopsku palicu i udario oštećenog, koji je pao.

Nakon što je teleskopska palica pukla, izvadio je drugu palicu i nastavio da mu zadaje udarce, usljed čega je oštećeni N.Č. zadobio povrede, koje pojedinačno i skupno predstavljaju laku tjelesnu povredu.

"Dakle, drugog je tjelesno povrijedio sredstvom podobnim da se tijelo teško povrijedi, čime je učinio krivično d‌jelo tjelesna povreda iz člana 131, stav 2, Krivičnog zakonika Republike Srpske", navodi se u optužnici.