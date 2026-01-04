Nakon svađe automobilom povrijedio ženu pa pobjegao preko granice u BiH

U dvorištu porodične kuće u Slavonskom Brodu u subotu, 3. januara je došlo do nesuglasica između 48-godišnjaka i 40-godišnjakinje, gdje je muškarac nakon verbalnog sukoba, automobilom povrijedio žensku osobu, nakon čega se udaljio prema Bosni i Hercegovini.

Ova informacija potvrđena je iz Policijske uprave brodsko-posavske.

Kako se navodi, dolaskom na granični prelaz u Slavonskom Brodu, muškarac je izbjegavajući graničnu kontrolu, prešao granicu i udaljio se u smjeru Bosne i Hercegovine.

Povrijeđenoj 40-godišnjakinji je pružena ljekarska pomoć u Opštoj bolnici u Slavonskom Brodu, te je puštena na kućnu njegu.

U vezi navedenog policijski službenici nastavljaju daljnji rad i kriminalističko istraživanje, a po završetku će podnijeti odgovarajuće prijave nadležnom državnom tužilaštvu.