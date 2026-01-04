Logo
Suzana Mančić otkrila detalje orošavanja polnog organa

Izvor:

Agencije

04.01.2026

18:12

Komentari:

0
Сузана Манчић открила детаље орошавања полног органа

Voditeljka Suzana Mančić otvoreno je govorila o detaljima orošavanja vagine, tretmana kojem se podvrgla prije mnogo godina.

Kako kaže, na ovaj postupak odlučila se iz higijenskih i zdravstvenih razloga, a ne zbog estetskog podmlađivanja.

Бањалука, вријеме, снијег

Društvo

Norvežani upozorili BiH: Slijedi veoma nagla promjena

"Otišla sam na orošavanje zbog zdravlja i higijene. To nema veze sa podmlađivanjem. Ovaj tretman rade i mlade žene kako bi lakše zatrudnile i očuvale reproduktivno zdravlje. U Srbiji je i dalje tabu pomenuti riječ vagina. Izvinjavam se što je i sada pominjem, ali to je dio tijela koji treba da slavimo. Mi žene i naše tijelo držimo ovu planetu", rekla je Suzana za "Hajp".

Ona je potom detaljnije objasnila kako izgleda sam postupak i zašto ga preporučuje.

Доналд Трамп

Svijet

Prijetnja Trampa pokrenula haos: Kolumbija rasporedila tenkove

"Svaka žena koja ide u banju ne bi trebalo da propusti orošavanje, jer ga obavljaju stručna lica. Medicinska sestra dolazi sa rezervoarom od devet litara banjske vode i vrši ispiranje. Ako već ispiraš digestivni trakt, zašto ne bi i reproduktivni? Ja sam to radila u Vrnjačkoj Banji, gdje imaju veliko iskustvo i odlične rezultate. Mnoge žene koje su imale problema sa začećem uspjele su da zatrudne nakon toga. O takvim stvarima treba govoriti, a ko će ako neće Mančićka", zaključila je ona.

Tagovi:

Suzana Mančić

Vagina

