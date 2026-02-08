Logo
Ponovljeni prijevremeni predsjednički izbori na 136 biračkih mjesta

08.02.2026

07:40

Komentari:

0
Поновљени пријевремени предсједнички избори на 136 бирачких мјеста
Foto: ATV

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske danas će biti ponovljeni na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Izbori se odlukom Centralne izborne komisije BiH ponavljaju na pojedinim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Pravo glasa ima ukupno 84.474 birača.

Ponovljeni izbori sprovode se na osnovu istih kandidatskih lista i istih izvoda iz Centralnog biračkog spiska koji su korišteni 23. novembra.

Kandidati za predsjednika Republike Srpske su Siniša Karan iz SNSD-a, Branko Blanuša iz SDS-a, Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske, te Igor Gašević i Slavko Dragičević koji su nezavisni kandidati.

Predizborna tišina počela je juče u 7.00 časova i trajaće do 19.00 časova kada se zatvaraju biračka mjesta.

Procijenjeno je da će troškovi održavanja ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske iznositi 600.000 KM.

Izbore će nadgledati 4.894 posmatrača koje su akreditovali CIK i opštinske/gradske izborne komisije.

