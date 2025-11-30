Ниједан мјештанин Корићана није гласао до 11 часова

30.11.2025
11:31
Коментари:0
Мјештани Корићана код Кнежева, данас гласају на пријевременим изборима за предсједника Српске.
Предсједник Општинске изборне комисије Кнежево Будимир Дукић рекао је да до 11.00 часова ниједан бирач није гласао.
Избори у овом насељу прошле недјеље били су одгођени због снијега.
Бирачко мјесто на ком је регистровано 56 гласача, отворено је у 7.00, а затвара се у 19.00 часова.
