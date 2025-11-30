Logo
Ниједан мјештанин Корићана није гласао до 11 часова

30.11.2025

11:31

Коментари:

0
Ниједан мјештанин Корићана није гласао до 11 часова
Фото: АТВ

Мјештани Корићана код Кнежева, данас гласају на пријевременим изборима за предсједника Српске.

Предсједник Општинске изборне комисије Кнежево Будимир Дукић рекао је да до 11.00 часова ниједан бирач није гласао.

Избори у овом насељу прошле недјеље били су одгођени због снијега.

Бирачко мјесто на ком је регистровано 56 гласача, отворено је у 7.00, а затвара се у 19.00 часова.

Тагови:

гласање

izbori

Пријевремени избори 2025

