Ne otvarajte lažne mejlove! Prevaranti kradu podatke korisnika

Uvođenje Fiskalizacije 2.0 donijelo je brojne izazove preduzetnicima, ali i novu priliku za sajber prevarante.

Koristeći nesigurnost i nedovoljno iskustvo korisnika, kriminalci šalju lažne imejlove koji izgledaju kao zvanična obavještenja digitalnih posrednika.

Takve poruke sadrže linkove poput „Preuzmi dokumenta“, koji vode na lažne internet stranice. Unošenjem korisničkog imena i lozinke, korisnici nesvjesno predaju svoje podatke prevarantima.

Savjeti Stavite toalet papir u ključalu vodu i očistite kuću nikad lakše

Iz Centra za sigurniji internet upozoravaju da nijedna legitimna usluga ne traži unos lozinke putem linka iz imejla. Savjetuje se da se uvijek proveri domen sajta, da se za prijavu koristi ručni unos adrese ili bukmark, kao i da se odmah promijeni lozinka ukoliko su podaci već unijeti, prenosi Dnevnik.hr.