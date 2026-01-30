Turisti prevareni vještačkom inteligencijom, tražili nepostojeće atrakcije

Australijska turistička agencija našla se u problemima nakon što je njen članak generisan pomoću vještačke inteligencije (AI) naveo turiste da posjete nepostojeće termalne izvore na Tasmaniji, ostrvu i jednoj od saveznih država Australije.

Na sajtu "Tasmania Tours" objavljen je tekst, koji je kasnije uklonjen, u kojem se termalni izvori Veldborou predstavljaju kao "mirno utočište" i jedno od "7 najboljih iskustava u termalnim izvorima Tasmanije za 2026. godinu", prenosi australijski javni servis ABC.

Međutim, Veldborou nikada nije imao termalne izvore, pa su turisti koji su očekivali osvežavajuću kupku u stvari morali da se zadovolje hladnom rjekom Veld River, pojašnjava Juronjuz.

Članak o termalnim izvorima je prvobitno objavljen u julu prošle godine, a od tada je selo, nekadašnje rudarsko mestašce u severoistočnoj Tasmaniji, privuklo stalni priliv zbunjenih turista.

"Prije dva dana je stigla grupa od 24 vozača sa kontinentalnog dijela, koji su napravili obilazak kako bi došli do termalnih izvora. Rekla sam im: 'Ako nađete izvore, vratite se i ja ću vam služiti pivo cijelu noć'. Nisu se vratili", rekla je vlasnica obližnjeg paba Kristi Probert za Ej-bi-si.

U članku o "najboljim iskustvima" nepostojeći termalni izvori Veldboroua navedeni su zajedno sa pravim atrakcijama, poput pećina i pravih termalnih izvora na jugu ostrva.

"Tasmania Tours" je prethodno objavljivala više članaka i blogova o destinacijama, koji su izgledali kao da su napisani pomoću AI, uključujući i slike generisane veštačkom inteligencijom.

Vlasnik agencije Skot Henesi kaže da je korišćenje AI u marketingu bilo nužno da bi mogli da konkurišu većim turističkim operatorima.

Agencija je marketing povjerila trećoj strani koja je koristila AI, a neke objave su "slučajno" objavljene dok je on bio van zemlje.

"Naš AI je potpuno zabrljao", kaže Henesi.