U starom psu još ima života: Novakov mrzitelj okrenuo ploču

Jedan od najvećih kritičara i mrzitelja Novaka Đokovića, britanski novinar Sajmon Brigs konačno je priznao da nije bio u pravu kada je u pitanju srpski as.

Do duše, ne govori baš u prvom licu, ali naglašava da je Đoković "u petak dokazao mnogima od nas da nismo u pravu".

"Đoković je pružio nevjerovatnu igru. Manje od četiri mjeseca prije svog 39. rođendana, jurio je po terenu kao zec i udarao forhendom kao demon", piše Brigs koji je prije samo nekoliko dana poručivao Srbima da se sakriju iza kauča jer je njihov "Đoković istrošen i gotov".

Tenis Đoković razmontirao britanski kauč: Kako je Nole opet pokidao mrzitelje

Oduševljenju tu nije kraj, te Brigs uviđa da su svi Đokovićevi aduti tokom karijere došli do izražaja u polufinalnom meču protiv Janika Sinera.

"Udarci pesnicama, blistave oči, klizeći bekhendi iz pozicije špage. A pošto je Siner igrao kao mlađa, elastičnija verzija samog Đokovića, postojao je osjećaj čovjeka okrenutog prema sopstvenom odrazu u ogledalu. Kada su njih dvojica počeli da razmjenjuju udarce sa zemlje odmah iza osnovne linije, brzina i preciznost razmjene bili su dovoljni da se zapitate da li je ovo tenis generisan vještačkom inteligencijom", nastavlja Britanac.

"U srijedu zasmrdio Arenu"

Dodaje da je Đoković tokom meča briljantno vršio kontranapade i ponovo se vraća na meč četvrtfinala Australijan opena protiv Lorenca Musetija kada, ruku na srce, Nole nije bio u najboljem izdanju.

Tenis Đoković napisao tri riječi na kameri i oduvao cijelu planetu

"Teško je shvatiti kako je ovo mogao biti isti igrač koji je u srijedu zasmrdio Rod Lejver arenu žalosnom igrom protiv petog nosioca Lorenca Musetija, i koji je preživio samo zato što je Museti pokidao aduktorski mišić sat vremena nakon početka tog meča. U tom četvrtfinalu, Đoković je bio toliko ravnodušan, neprecizan i nefokusiran da je čovjek počeo da se pita zašto se uopšte trudi da odloži kraj karijere za još jednu sezonu. Ali svaki skepticizam u vezi sa njegovom sposobnosti da se takmiči sa najboljima je nestao u petak. Iako je bio malo sporiji u napadu, dozvolivši rani brejk koji je omogućio Sineru da uspostavi vođstvo od 3:0, Đoković je pogodio tajming oko 10. minuta meča. Od tada je udarao kao bič i kretao se po terenu sa elektricitetom koji nikada ranije nije mogao da postigne igrač njegovih godina", nastavlja britanski novinar u svom članku za "Telegraf".

Bez predviđanja za nedjelju

Za razliku od njegovih prethodnih tekstova, Brigs se ovaj put ne usuđuje da predviđa šta će biti sa najboljim teniserom svih vremena.

"Može li Đoković da se vrati i ponovi to za dva dana? Ko zna. U svojim komentarima poslije meča, priznao je da se već osjeća kao da je osvojio trofej i pitao se da li ima snage da ponovo prođe kroz sve to u nedjelju. Ali šta god da se desi sljedeće, Đoković je u petak dokazao mnogima od nas da nismo u pravu. U starom psu još uvijek ima života", zaključio je Brigs.