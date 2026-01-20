Logo
Udovica Čarlija Kirka traži brzo suđenje optuženom za njegovo ubistvo

Izvor:

SRNA

20.01.2026

08:51

Komentari:

0
Удовица Чарлија Кирка тражи брзо суђење оптуженом за његово убиство
Foto: Tanjug/AP/Kena Betancur

Udovica američkog patriote Čarlija Kirka, Erika, zatražila je brzo suđenje Tajleru Robinsonu, koji je optužen za ubistvo njenog supruga, navodeći "neopravdano odugovlačenje" njegovog pravnog tima.

U sudskom podnesku, njen advokat Džefri Najman, naveo je da Erika Kirk koristi svoje pravo na brzo suđenje prema zakonima Jute, koji žrtvama omogućavaju da proces bude riješen bez odlaganja koje je izazvao okrivljeni, piše Foks njuz.

Мина Костић

Scena

Minu Kostić kao dijete usvojila tetka poznatog repera

Robinson je optužen da je pucao na Kirka tokom događaja "Turning Point USA" na Univerzitetu Juta Veli u septembru, kada je osnivač organizacije ubijen pred hiljadama ljudi.

Iako tužioci navode da su završili oko 90 odsto procesa otkrivanja dokaza, Robinson se još nije izjasnio o krivici niti je održano preliminarno saslušanje - početni korak u pravnom postupku u Juti.

"Iako Ustav Sjedinjenih Američkih Država garantuje optuženima za krivična djela mnoga prava, on im ne garantuje pravo da izazovu nepotrebno odlaganje u postupku krivičnog pravosuđa", rekao je Najman.

Ланчани судар у Мичигену

Svijet

Više od sto vozila učestvovalo u lančanom sudaru

Robinson bi trebalo da se vrati na sud 3. februara, u vezi sa zahtjevom odbrane da se lokalni tužilac izuzme iz slučaja zbog navodnog sukoba interesa, koji su tužioci negirali.

Stručnjaci pravne struke ocjenjuju neke poteze odbrane kao "strateške i neozbiljne".

