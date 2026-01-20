Преминула Сенка Велетанлић

20.01.2026
08:53
Коментари:0
Пјевачица и глумица Сенка Велетанлић преминула је у 90. години.
Вијест о њеној смрти објавио је њен син, Васил Хаџиманов на друштвеним мрежама.
"Јутрос нас је напустила моја мајка Сенка Велетанлић након тешке болести. Отишла је тихо, достојанствено, у сну, као дама, баш како јој и приличи. Волим те мама. Хвала ти мама", навео је Васил Хаџиманов се у објави.
Рођена је 27. маја 1936. у Загребу као Сенија, гдје је дипломирала на Економском факултету, пише у архиви НИН-а.
Имала је три године када је почела да пјева на радију, а током студија пјевала је у познатим загребачким хоровима, гдје је научила тајну пјевачког заната и убрзо постала солиста.
Обишла је читаву Европу, направила прве снимке, а самостално као интерпретаторка забавне музике наступила је на некада чувеном фестивалу у Опатији. Сматра да је озбиљно почела да се бави пјевањем тек када је дошла у Београд. Заправо, њена пјевачка каријера почела је 1960. године, како она каже "као интерпретатор лијепих пјесама".
Заједно са супругом Зафиром Хаџимановим снимила је много успјешних телевизијских шоу програма, емисије мјузикла и шансона, а њихов солистички концерт у Атељеу 212 представљао је отварање сцене у подруму.
Сцена
Мину Костић као дијете усвојила тетка познатог репера
Веома су упечатљиви њихови заједнички реситали Пас пјевачица (прављен према Зафировој истоименој књизи), као и Шансоне на папиру, који су извели у оквиру једног Београдског пролећа. Као свестрана умјетничка личност, Сенка Велетанлић се бавила и глумом.
Године 1972. са сестром Бисером пјевала је "Ми знамо све". Сестре Велетанлић остале су у сјећању као легенде домаћих шлагера. Нешто касније, свака од њих нашла је свој пут, пише Н1.
Поред тога што је на домаћим фестивалима редовно добијала најбоље оцјене стручног жирија и самим тим етикету некомерцијалног умјетника, Сенка је остајала вјерна музичком стилу који је сама градила појавом, понашањем и ставом – пјевала је пред 20.000 људи на Куби, имала своју публику у Совјетском Савезу, глумила у филмовима "Свануће" Николе Танхофера и "Три", Александра Петровића – и дочекала да свој први ЛП објави тек послије двије деценије трајања на естради.
