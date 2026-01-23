Велики проблем: Србија у финалу без капитена Николе Јакшића?

Извор:
Агенције
23.01.2026
22:51
Коментари:0
Ватерполисти Србије пласирали су се у финале Европског првенства у којем ће се састати са селекцијом Мађарске, али тамо највјероватније неће бити капитена Николе Јакшића
Јакшић је у полуфиналном дуелу са Италијом добио искључење без права замјене.
Према правилима ЛЕН-а, црвени картон аутоматски повлачи суспензију на једну утакмицу, али репрезентација има право да уложи жалбу на такву одлуку.
Остали спортови
Маестрална Србија у финалу Европског првенства
Подсјетимо, Душан Мандић је због инцидента и искључења у сусрету са Шпанијом морао одрадити суспензију од двије утакмице.
Занимљиво је да је оба та меча судио исти арбитар, Словенац Борис Маргета.
Остали спортови
3 ч5
Остали спортови
5 ч0
Остали спортови
6 ч0
Остали спортови
8 ч0
Најновије
Најчитаније
23
06
23
03
22
55
22
51
22
48
Тренутно на програму