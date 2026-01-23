Logo
Large banner

Велики проблем: Србија у финалу без капитена Николе Јакшића?

Извор:

Агенције

23.01.2026

22:51

Коментари:

0
Велики проблем: Србија у финалу без капитена Николе Јакшића?
Фото: Tanjug / AP / VLADIMIR ŠPORČIĆ

Ватерполисти Србије пласирали су се у финале Европског првенства у којем ће се састати са селекцијом Мађарске, али тамо највјероватније неће бити капитена Николе Јакшића

Јакшић је у полуфиналном дуелу са Италијом добио искључење без права замјене.

Према правилима ЛЕН-а, црвени картон аутоматски повлачи суспензију на једну утакмицу, али репрезентација има право да уложи жалбу на такву одлуку.

ватерполо србија

Остали спортови

Маестрална Србија у финалу Европског првенства

Подсјетимо, Душан Мандић је због инцидента и искључења у сусрету са Шпанијом морао одрадити суспензију од двије утакмице.

Занимљиво је да је оба та меча судио исти арбитар, Словенац Борис Маргета.

Подијели:

Тагови:

Србија у финалу ЕП

Ватерполо 2026

Никола Јакшић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ватерполиста Хрватске: "Катастрофа..."

Остали спортови

Ватерполиста Хрватске: "Катастрофа..."

2 д

0
Ђоковићева порука ватерполистима и рукометашима

Тенис

Ђоковићева порука ватерполистима и рукометашима

4 д

1
Србија - Мађарска

Остали спортови

Умало туча ватерполиста Србије и Мађарске

5 д

0
Хрвате разбили у центру Београда

Остали спортови

Хрвате разбили у центру Београда

1 д

0

Више из рубрике

Маестрална Србија у финалу Европског првенства

Остали спортови

Маестрална Србија у финалу Европског првенства

3 ч

5
УФЦ борац се онесвијестио након вагања пред меч

Остали спортови

Језиве сцене: Борац се након вагања само срушио, љекари га морали извести с позорнице

5 ч

0
Ватерполо

Остали спортови

Мађарска у финалу Европског првенства: Чекају Србију или Италију

6 ч

0
Умро Ђани Ковач

Остали спортови

Умро Ђани Ковач

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

06

Историјски преокрет Партизана – од минус 27 до продужетка и побједе!

23

03

Трамп: Изабрали су Кину која би их појела у року од годину дана

22

55

Бројни грађани у БиХ пријавили подрхтавање

22

51

Велики проблем: Србија у финалу без капитена Николе Јакшића?

22

48

Да ли постоји „тамни кисеоник“ на океанском дну и зашто?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner