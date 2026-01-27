"Majka svih sporazuma": Stvaraju zonu slobodne trgovine sa dvije milijarde ljudi

Ona je u objavi na Iks mreži potvrdila da su Indija i EU postigle "značajan" sporazum o slobodnoj trgovini, "majku svih sporazuma".

"Stvorili smo zonu slobodne trgovine sa dvije milijarde ljudi, od čega će obje strane imati koristi", napisala je fon der Lajen.

Indija i Evropska unija su u ponedjeljak postigle "značajan" sporazum o slobodnoj trgovini, koji se ocjenjuje kao najveći do sada, rekao je indijski premijer Narendra Modi.

Modi je danas u obraćanju na Indijskoj nedjelji energetike sporazum nazvao "majkom svih sporazuma", prenosi CNBC.

On je naveo da će sporazum, koji dopunjuje postojeće sporazume Indije sa Velikom Britanijom i Evropskim udruženjem za slobodnu trgovinu, biti posebno koristan za ključne sektore indijske ekonomije.

Očekuje se da će Modi i predsjednica EK Ursula fon der Lajen kasnije tokom dana dati zajedničko saopštenje na samitu Indije i EU u Nju Delhiju, otkrivajući detalje sporazuma koji je nastajao skoro dvije decenije.