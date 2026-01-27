Prilika za posao: Poljaci otvaraju tvornicu u Srpskoj

Tvornicu će u ovoj opštini otvoriti trojica Poljaka. Opština im je ustupila halu nekadašnje firme “Soko-paneli” za 1 KM mjesečno, a investitori su obećali najmanje 15 radnih mjesta za lokalno stanovništvo.

"Razgovaramo i o 30 radnih mjesta", kaže Stevo Drapić, načelnik Opštine Ljubinje, javlja "Direkt-portal".

Sve je počelo u martu 2025. godine, kada je lokalna Skupština, nakon pisma namjere zainteresovanog poljskog investitora, ovlastila načelnika da s njim sklopi ugovor.

Kompanija S.A.D. d.o.o. registrovana je u Ljubinju u martu 2025. godine. Prema javno dostupnim podacima, direktor firme od njenog osnivanja je Andrej Tedeuš Gorniak, a vlasničkoj strukturi se odnedavno pridružilo još dvoje Poljaka, Andrej Kazimierz Čmilovic i Bartoš Silvester Tomkovič.

Opština je novoosnovanoj firmi na dvije godine ustupila oko 3.600 metara kvadratnih prostora za 1 KM mjesečno te odobrila adaptaciju prostorija za njihove potrebe.

"Investitori su dužni u roku od dvije godine da započnu planiranu proizvodnju i zaposle dogovoreni broj radnika", pojašnjava načelnik Drapić.

Nakon dvije godine, kaže, ako sve bude po planu, ugovor će biti produžen u skladu sa zahtjevima investitora. Opština se obvezala da će dovesti priključak struje, vode i riješiti pitanje kanalizacione mreže, što su i učinili.

Načelnik objašnjava da su procedure poprilično komplikovane, budući da je u pitanju akcizna roba te da će više informacija imati kada realizacija ideje bude pri kraju.

Drapić kaže da su investitori već počeli dovoziti svoju opremu te da su povoljni uslovi zakupa jedan od načina na koji Opština pokušava privući ulaganja.

"Radimo na polju privrednog ambijenta, doveli smo stranog investitora i nadamo se da će ove godine doći do otvaranja pogona tvornice za preradu duvana", kaže Drapić.