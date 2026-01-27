Đokić: U četvrtak odluka o prenosu koncesionog prava sa "Komsara" na RiTE "Ugljevik"

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić najavio je da će na sjednici Vlade u četvrtak, 29. januara, biti donesena odluka na osnovu koje će biti potpisan ugovor o prenosu koncesionog prava sa kompanije "Komsar Enerdži" na Rudnik i Termoelektranu /RiTE/ "Ugljevik".

Đokić je istakao da će time biti stvoreni uslovi da RiTE "Ugljevik" nesmetano radi na planiranju i eksploataciji uglja na području "Ugljevik Istok 2".

On je novinarima u Banjaluci rekao da da će time biti okončana aktivnost Vlade, kako je ranije i najavio.

Dodao je da je zasjedala Komisija za koncesije i donijela svoje rješenje, koje je prihvaćeno na sjednici vladinom Odbora za privredu i finansije.

OSIGURATI VEĆI NIVO SARADNjE ENERGETSKIH SUBJEKATA

Đokić je izjavio da je neophodno poboljšati koordinaciju svih poslova u energetskom sektoru i osigurati veći nivo saradnje između energetskih subjekata.

"Zaključili da će dva ministra energetike biti ovlašteni da formiraju radno tijelo zajedno sa direktorom `Elektroprenosa BiH`, pozvaćemo i predstavnike Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara da se uključe u ovu aktivnost kako bismo zajedno definisali nekoliko koraka koje ćemo preduzeti na bazi današnje diskusije", rekao je Đokić novinarima u Banjaluci nakon sastanaka predstavnika elektroenergetskog sektora BiH koji je organizovala kompanija "Elektroprenos BiH".

Đokić je naveo da problemi u prenosnoj mreži moraju biti rješavani ubrzano, jer postoji visok napon što se negativno odražava na energetska postrojenja kod proizvodnih preduzeća, odnosno dvije elektroprivrede i termoelektrane.

On je ukazao na to da su ova preduzeća izrazila interes da doprinesu otklanjanju problema i da o vlastitom trošku, uz odobrenje, izgrade jedno postrojenje koje bi doprinijelo stabilizaciji visokog napona u mreži.

Prema njegovim riječima, preduzeće se i mjere koje će omogućiti razvoj "Elektroprenosa" i unapređenje interkonekcije.

"Očekujemo da ove godine završimo Hidorelektranu `Bistrica`, a krajem naredne godine trebali bismo da sagradimo Hidroelektranu `Dabar`, kao i niz drugih postrojenja u oblasti solarne energije", poručio je Đokić.

Đokić je naglasio da postoji potreba i da se rekonstruiše distributivna mreža koja je skoro u svim dijelovima BiH dosta stara i potiče iz 60-ih godina prošlog vijeka.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić rekao je da elektroenergetski sistem treba svima, te da je jasno da ga je potrebno unaprijediti.

"Svjesni smo činjenice da ovaj sistem nije u dobrom stanju i formi i dogovorili smo se da u narednom periodu u kontinuitetu razgovaramo na ovakav način. Danas je doneseno nekoliko zaključaka i dali smo podršku projektu visokih napona i prigušnica koje bi se trebale postaviti u naši sistem", naveo je Lakić, te pojasnio da će "Elektroprenos" naći način kako da se to uradi.

On je rekao da bi se u BiH trebala formirati i berza električne energije, a glavna tema sastanka je bio hidropotencijal.

Generalni direktor "Elektroprenosa BiH" Miro Džakula rekao je da se tokom sastanka ukazalo na tekuću problematiku, te na obavezu da se što prije pripremi za transformaciju cjelokupnog elektroenergetskog sektora.

Sastanku su prisustvovali predstavnici tri elektroprivrede u BiH, Nezavisnog operatora sistema u BiH i Regulatorne komisije za električnu energiju BiH.