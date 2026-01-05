Svi koriste riječ burazer, a niko ne zna kako je nastala

Riječ "burazer" postala je neizostavan dio žargona, a koriste je i mladi i stari, dok rijetko ko zna njeno porijeklo.

Iako zvuči kao riječ nastala u novim vremenima i da je dio šatrovačkog vokabulara, to je daleko od istine.

Riječ "burazer" upisan i u Vukov Rječnik (1848) kao turska riječ, a smatra se da ju je on prvi put čuo u BiH.

Etimolog Petar Skok reč "burazer" vodi kao turcizam, ali ističe da potiče iz persijskog jezika, iz razloga što je turski jezik pun pozajmica, a izvornih riječi ima jako malo. Turci su smatrani duhovno siromašnim narodom, a vokabular izgradili su na tuđicama iz razvijenijih naroda, naročito iz persijskog, prenosi "Kurir".

"Burazer" od riječi "birader"

Riječ "burazer" u persijskom jeziku izgovara je "birader" i znači brat.

Prema tvrdnjama etimoloha, porijeklo ove riječi još je starije. U drevnim Avestama glasi "bratar", a u sanskritu "bhrata".

Otuda se ova riječ izgovara slično u skoro svim indoevropskim jezicima i ima isto značenje - brat.

Persijska riječ "birader" i ona srpska "burazer" izvedene su iz istog korijena. U njemačkom jeziku govori se "bruder", u engleskom "brader".

Osnova riječi "burazer" je "burag", što se prevodi kao stomak. To dalje dovodi do nastanka riječi "proburaziti" ili raseći stomak. Dakle, "burazeri" su braća po majci, jer su iz istog "buraga", odnosno stomaka.

Kada sagledamo područje Srbije, ova riječ najviše se koristi u Šumadiji, pa kada nekome kažu "burazeru" smatraju ga sebi ravnim, to jest, kao da ih je rodila ista majka.