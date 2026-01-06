Ових пет земаља је добило упозорење из Америке

Извор:
Након што су ухапсили венецуеланског предсједника Николаса Мадура, предсједник Доналд Трамп и његова администрација упутили су низ упозорења Колумбији, Куби, Мексику, Ирану и Гренланду, пише ЦНН.
"Наш посао је да имамо земље око нас које су одрживе и успјешне и у којима је дозвољено да нафта слободно излази", поручио је Трамп у недјељу.
"Америчка доминација на западној хемисфери више никада неће бити доведена у питање", додао је.
У недјељу је Трамп поновио да су Сједињеним Америчким Државама потребан Гренланд, аутономна територија Данске, због "националне безбједности".
"Треба нам Гренланд. Тренутно је толико стратешки важан. Гренланд је свуда окружен руским и кинеским бродовима", рекао је амерички предсједник новинарима у авиону Ер Форс 1.
"Треба нам Гренланд са становишта националне безбједности, а Данска то неће моћи да уради", додао је.
Гренландски премијер Јенс Фредерик Нилсен реаговао је у понедјељак на Трампову изјаву. Навео је да је "тренутна и понављана реторика која долази из Сједињених Држава потпуно неприхватљива.
"Када предсједник Сједињених Држава говори о ‘потреби за Гренландом’ и повезује нас са Венецуелом и војном интервенцијом, а то није само погрешно. То је непоштовање. Наша земља није објекат у реторици великих сила. Ми смо народ. Земља. Демократија", додао је.
Трамп је и раније изражавао жељу за анексијом Гренланда, огромног острва богатог ресурсима које је самоуправна територија Данске, чланице НАТО савеза. И Гренланд и Данска оштро се противе тој Трамповој идеји.
Сљедећа на "списку" је Колумбија. Предсједник САД је у недјељу упутио оштре ријечи колумбијском предсједнику Густаву Петру. Описао га је као "болесног човјека који воли да производи кокаин и да га продаје Сједињеним Државама, а то неће још дуго радити". На питање новинара да ли то значи да би у будућности могла услиједити "операција" у Колумбији, Трамп је одговорио: "Мени то звучи добро."
Колумбијски предсједник се на друштвеној мрежи Икс бранио резултатима своје владе у борби против трговине дрогом, истичући "највећу запљену кокаина у историји свијета".
"Нисам нелегитиман, нити сам нарко-дилер, једина имовина ми је породична кућа коју отплаћујем од своје плате", написао је Петро.
Навео је и да је наредио циљана бомбардовања против оружаних група повезаних са дрогом, у складу са хуманитарним правом. Упркос томе, подаци Уједињених нација показују да је производња кокаина у Колумбији достигла рекордне нивое, наводи ЦНН.
Амерички предсједник је у недјељу рекао да војна интервенција на Куби, кључном савезнику Венецуеле, није потребна јер је "спремна да падне".
"Мислим да нам никаква акција није потребна", изјавио је Трамп.
"Изгледа да пропада. Не знам да ли ће издржати, али Куба сада нема приходе. Сав приход су добијали од Венецуеле, од венецуеланске нафте", додао је.
Државни секретар САД Марко Рубио назвао је кубанску владу "великим проблемом".
"Мислим да су у великој невољи, да", рекао је Рубио за НБЦ.
"Нећу вам сада говорити који ће бити наши будући кораци и политике у вези с тим, али мислим да није никаква тајна да нисмо велики обожаваоци кубанског режима. Да живим у Хавани и радим у влади, био бих забринут", поручио је.
Кубански предсједник Мигел Дијаз Канел обећао је да неће дозволити да савез Кубе и Венецуеле пропадне без борбе.
"За Венецуелу, наравно и за Кубу, спремни смо да дамо чак и сопствени живот, али уз високу цијену", изјавио је Дијаз Канел на скупу у Хавани.
Трамп је често оптуживао сусједни Мексико да не чини довољно у борби против нарко-картела. У недјељу је поновио да се дрога "слива" кроз Мексико и да ће се "морати нешто предузети". Додао је да су картели у Мексику "веома јаки" и да се "Мексико мора сабрати".
У телефонском интервјуу за "Фокс Њуз", амерички предсједник је открио да је питао мексичку предсједницу Клаудију Шејнбаум да ли жели помоћ америчке војске у борби против нарко-картела.
Мексико још није одговорио на Трампове најновије изјаве, али је био једна од шест земаља које су осудиле хапшење Мадура. Навели су да Сједињене Америчке Државе крше "темељна начела међународног права".
Трамп је запријетио и Ирану, где антивладини протести улазе у другу недјељу.
"Ако почну да убијају људе као што су то чинили у прошлости, мислим да ће их Сједињене Америчке Државе врло снажно ударити", рекао је Трамп новинарима у недјељу, преноси "Телеграф".
Прошле недјеље је изјавио да ће, уколико Иран "убија мирне демонстранте, што им је обичај, Сједињене Америчке Државе прискочити у помоћ.
"Спремни смо и чекамо", рекао је.
Једна иранска организација за људска права процијенила је да је у протестима до сада убијено 16 људи, али ЦНН није могао да потврди ту бројку.
Крајем прошлог мјесеца Трамп је упозорио Иран на сваки покушај обнове нуклеарних и балистичких ракетних програма.
Ирански врховни вођа, ајатолах Али Хамнеи, поручио је у недјељу да се Исламска Република "неће предати непријатељу" и да изгреднике треба "ставити на њихово мјесто".
