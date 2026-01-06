Izlila se Neretva, Civilna zaštita izdala upozorenje

Izvor:
06.01.2026
07:45
Štab Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona izdao je upozorenje građanima i nadležnim institucijama zbog opasnosti od posljedica obilnih padavina i snježnih oborina koje se očekuju u naredna dva dana.
Poplave su već zabilježene sinoć i u ranim jutarnjim satima na području Konjica, Žitomislića i Bune.
Kako javljaju lokalni portali, rijeka Neretva izlila se u mjestu Tuščica, na putu prema Boračkom jezeru.
Zbog izlijevanja rijeke, za saobraćaj je zatvorena i magistralni put Nevesinje – Gacko.
Prema meteorološkim prognozama, na području HNK očekuju se izrazito obilne kišne padavine, lokalno i više od 200 litara po metru kvadratnom, što može dovesti do bujičnih poplava, klizišta i izlijevanja vodotoka.
Iz Civilne zaštite upozoravaju da intenzivne padavine mogu izazvati poteškoće u saobraćaju, prekide u snabdijevanju električnom energijom, otežan pristup pojedinim naseljima, kao i ugrožavanje života i zdravlja stanovništva.
Građanima se savjetuje oprez, praćenje uputstava nadležnih službi te izbjegavanje kretanja u područjima podložnim poplavama i klizištima.
