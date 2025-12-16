Ланчани судар у центру града, има повријеђених

Извор:
АТВ
16.12.2025
15:55
Коментари:0
У центру Сарајева, у улици Ћемалуша, данас, 16. децембра у послијеподневним сатима дошло је до саобраћајне несреће.
Како је речено за портал "Радиосарајево.ба" из Оперативног центра МУП-а КС, у несрећи су учествовала четири возила.
Притом је једно лице повријеђено и затражило је љекарску помоћ.
Полиција је изашла на мјесто догађаја и врши увиђај.
Треба нагласити да је удес проузроковао велике гужве у овом дијелу града, те да се саобраћај одвија успорено.
