Ланчани судар у центру града, има повријеђених

Извор:

АТВ

16.12.2025

15:55

Фото: АТВ

У центру Сарајева, у улици Ћемалуша, данас, 16. децембра у послијеподневним сатима дошло је до саобраћајне несреће.

Како је речено за портал "Радиосарајево.ба" из Оперативног центра МУП-а КС, у несрећи су учествовала четири возила.

Притом је једно лице повријеђено и затражило је љекарску помоћ.

Полиција је изашла на мјесто догађаја и врши увиђај.

Треба нагласити да је удес проузроковао велике гужве у овом дијелу града, те да се саобраћај одвија успорено.

Саобраћајна несрећа

удес

судар

несрећа

Сарајево

