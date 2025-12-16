Najpoznatiji bh. meteorolog poručuje: Tražite spas na planinama

Vremenske prilike u Bosni i Hercegovini ni u narednom periodu ne donose značajnije promjene, a s njima se nastavlja i višesedmična borba građana sa zagađenim zrakom i gustom maglom.

Kako upozorava najpoznatiji bh. meteorolog Nedim Sladić, oscilacije u kvalitetu vazduha su moguće, ali ne u mjeri koja bi donijela stvarno olakšanje.

"Manje više se nastavlja slična agonija. Oscilacije u kvalitetu vazduha su očekivane i narednih dana, ali ne u značajnijoj mjeri. No, mogli smo puno toga postići kroz sve ove godine da se kolektivno manje patimo, jer, ruku na srce, ovo je ravno mučenju za osobe koje imaju srčane tegobe", napisao je Sladić.

Osim zdravstvenih problema, magla i stabilne vremenske prilike ponovo zadaju ozbiljne poteškoće aviosaobraćaju.

Sladić navodi da letenje u decembru, posebno sa sarajevskog aerodroma, već godinama podsjeća na igru na sreću, s obzirom na česta odgađanja i otkazivanja letova zbog smanjene vidljivosti.

Meteorolog građanima savjetuje oprez i brigu o vlastitom zdravlju, uz preporuku da, ukoliko su u mogućnosti, potraže predah na planinama i okolnim brdima gdje je vazduh znatno čistiji.

Dok se ne steknu uslovi za poboljšanje, ostaje nada da bi promjena vremena ipak mogla donijeti olakšanje – iako takav scenario trenutno nije vidljiv u prognozama.