Najpoznatiji bh. meteorolog poručuje: Tražite spas na planinama

Izvor:

ATV

16.12.2025

16:13

Најпознатији бх. метеоролог поручује: Тражите спас на планинама

Vremenske prilike u Bosni i Hercegovini ni u narednom periodu ne donose značajnije promjene, a s njima se nastavlja i višesedmična borba građana sa zagađenim zrakom i gustom maglom.

Kako upozorava najpoznatiji bh. meteorolog Nedim Sladić, oscilacije u kvalitetu vazduha su moguće, ali ne u mjeri koja bi donijela stvarno olakšanje.

hitna pomoc

Hronika

Čovjek se polio benzinom i zapalio

"Manje više se nastavlja slična agonija. Oscilacije u kvalitetu vazduha su očekivane i narednih dana, ali ne u značajnijoj mjeri. No, mogli smo puno toga postići kroz sve ove godine da se kolektivno manje patimo, jer, ruku na srce, ovo je ravno mučenju za osobe koje imaju srčane tegobe", napisao je Sladić.

novac

Ekonomija

Do 1.450 KM: Minić objavio koliki će biti minimalac

Osim zdravstvenih problema, magla i stabilne vremenske prilike ponovo zadaju ozbiljne poteškoće aviosaobraćaju.

Sladić navodi da letenje u decembru, posebno sa sarajevskog aerodroma, već godinama podsjeća na igru na sreću, s obzirom na česta odgađanja i otkazivanja letova zbog smanjene vidljivosti.

Meteorolog građanima savjetuje oprez i brigu o vlastitom zdravlju, uz preporuku da, ukoliko su u mogućnosti, potraže predah na planinama i okolnim brdima gdje je vazduh znatno čistiji.

Dok se ne steknu uslovi za poboljšanje, ostaje nada da bi promjena vremena ipak mogla donijeti olakšanje – iako takav scenario trenutno nije vidljiv u prognozama.

Tagovi:

Nedim Sladić

zagađenje vazduha

zagađenje

vazduh

Vrijeme

Vremenska prognoza

