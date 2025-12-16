Igor Dodik opoziciji: Prihvatite da ste gubitnici

Izvor:
Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik istakao je da je volja građana jasna i pobjeda (kandidata SNSD-a za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima) Siniše Karana nije upitna.
Dodik je naveo da su na ponovnom brojanju 57 biračkih mjesta odstupanja minimalna, a u Zvorniku čak i manje glasova za (kandidata SDS-a za predsjednika Republike Srpske) Branka Blanušu!
"Dokle više, gospodo?! Prestanite silovati građane! Shvatite i prihvatite da ste gubitnici", napisao je Dodik na "Iksu".
Dokle vise gospodo?! Volja gradjana je jasna i pobjeda Karana nije upitna! Na ponovnom brojanju 57 bm, minimalna su odstupanja, u Zvorniku cak i manje glasova za Blanusu! Prestanite silovati gradjane! Shvatite i prihvatite da ste gubitnici.— Igor Dodik (@dodik_igor) December 16, 2025
