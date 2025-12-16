Logo
Igor Dodik opoziciji: Prihvatite da ste gubitnici

ATV

16.12.2025

17:52

0
Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik istakao je da je volja građana jasna i pobjeda (kandidata SNSD-a za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima) Siniše Karana nije upitna.

Dodik je naveo da su na ponovnom brojanju 57 biračkih mjesta odstupanja minimalna, a u Zvorniku čak i manje glasova za (kandidata SDS-a za predsjednika Republike Srpske) Branka Blanušu!

BiH

Kabinet srpskog člana Predsjedništva BiH tražiće da Trgovska gora bude na dnevnom redu naredne sjednice

"Dokle više, gospodo?! Prestanite silovati građane! Shvatite i prihvatite da ste gubitnici", napisao je Dodik na "Iksu".

Igor Dodik

Prijevremeni izbori 2025

Branko Blanuša

Siniša Karan

opozicija

