Logo
Large banner

Banka tajno prikupljala lične podatke klijenata putem aplikacije: Evo kako je otkrivena

19.12.2025

20:59

Komentari:

0
Банка тајно прикупљала личне податке клијената путем апликације: Ево како је откривена
Foto: Pixabay

Jedna od vodećih hrvatskih banaka našla se u centru skandala nakon što je regulator otkrio da je bez pravnog osnova prikupljala lične podatke klijenata, što predstavlja ozbiljno narušavanje njihove privatnosti.

Agencija za zaštitu ličnih podataka Hrvatske izrekla joj je kaznu od čak 1,5 miliona evra.

Prema zvaničnom saopštenju, banka je u okviru mobilne aplikacije obrađivala podatke 433.922 korisnika, uključujući verzije za Android i Huawei telefone, bez važeće zakonske osnove.

Najsporniji duo bio je način prikupljanja podataka – aplikacija je skenirala kompletan spisak svih instaliranih aplikacija i programa na uređajima klijenata, a informacije su potom čuvane u centralnoj bazi banke. Regulator je ovakvu praksu ocijenio kao izrazito prekomjernu i neopravdanu.

Ilu-svemir-280825

Zanimljivosti

Pripremite se za najkraći dan u godini: Donosi dobru vijest

Postupak je pokrenut nakon pritužbe jednog korisnika, koji je ukazao da aplikacija prikuplja podatke koji nisu neophodni za pružanje bankarskih usluga. Banka se branila tvrdnjom da se radi o pravnom osnovu iz propisa o platnom prometu, ali je utvrđeno da nijedan zakon ne opravdava ovakvu obradu.

Agencija je posebno istakla da ovakvim prikupljanjem podataka može doći do otkrivanja i posebno osetljivih informacija, u zavisnosti od aplikacija koje korisnik ima instalirane. Takođe, naglašeno je da su postojala tehnička rješenja koja bi znatno smanjila upad u privatnost, ali banka ih nije primijenila.

Ovo je trinaesta kazna koju je hrvatski regulator izrekao tokom 2025. godine, a ukupan iznos svih kazni u ovoj godini već je dostigao 6,7 miliona evra.

Slučaj je upozorenje bankama i korisnicima mobilnog bankarstva u Hrvatskoj da budu svjesni količine podataka koje aplikacije prikupljaju u pozadini, piše Poslovni.hr.

Podijeli:

Tagovi:

banka

podaci

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Svemir

Zanimljivosti

Pripremite se za najkraći dan u godini: Donosi dobru vijest

2 h

0
Стравична смрт познатог златара

Svijet

Stravična smrt poznatog zlatara

2 h

0
Маратонци трче почасни круг: Омиљен међу свим генерацијама

Emisije

Maratonci trče počasni krug: Omiljen među svim generacijama

2 h

0
Продавали тешко заражено месо суграђанима и зарадили притвор

Hronika

Prodavali teško zaraženo meso sugrađanima i zaradili pritvor

2 h

0

Više iz rubrike

Ова јаја се повлаче са тржишта због салмонеле

Region

Ova jaja se povlače sa tržišta zbog salmonele

4 h

0
Вјесник Загреб

Region

Određen kućni pritvor osumnjičenima za izazivanje požara u Vjesniku

5 h

0
Албанац пао на граници: У аутомобилу пронађено 12,7 килограма кокаина

Region

Albanac pao na granici: U automobilu pronađeno 12,7 kilograma kokaina

6 h

0
Малољетник теже повријеђен: Полиција упутила апел родитељима

Region

Maloljetnik teže povrijeđen: Policija uputila apel roditeljima

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

53

Bruceloza kosi stada, kuga na pragu

22

42

Sušene grožđice se povlače sa tržišta

22

32

Nikola pronađen mrtav: Sumnjiva prošlost pojačava misteriju smrti

22

25

Kola Hitne se zakucala u "maricu", ima povrijeđenih

22

24

Zašto muškarci ostavljaju "dobre" žene?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner