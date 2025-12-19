Banka tajno prikupljala lične podatke klijenata putem aplikacije: Evo kako je otkrivena

Jedna od vodećih hrvatskih banaka našla se u centru skandala nakon što je regulator otkrio da je bez pravnog osnova prikupljala lične podatke klijenata, što predstavlja ozbiljno narušavanje njihove privatnosti.

Agencija za zaštitu ličnih podataka Hrvatske izrekla joj je kaznu od čak 1,5 miliona evra.

Prema zvaničnom saopštenju, banka je u okviru mobilne aplikacije obrađivala podatke 433.922 korisnika, uključujući verzije za Android i Huawei telefone, bez važeće zakonske osnove.

Najsporniji duo bio je način prikupljanja podataka – aplikacija je skenirala kompletan spisak svih instaliranih aplikacija i programa na uređajima klijenata, a informacije su potom čuvane u centralnoj bazi banke. Regulator je ovakvu praksu ocijenio kao izrazito prekomjernu i neopravdanu.

Postupak je pokrenut nakon pritužbe jednog korisnika, koji je ukazao da aplikacija prikuplja podatke koji nisu neophodni za pružanje bankarskih usluga. Banka se branila tvrdnjom da se radi o pravnom osnovu iz propisa o platnom prometu, ali je utvrđeno da nijedan zakon ne opravdava ovakvu obradu.

Agencija je posebno istakla da ovakvim prikupljanjem podataka može doći do otkrivanja i posebno osetljivih informacija, u zavisnosti od aplikacija koje korisnik ima instalirane. Takođe, naglašeno je da su postojala tehnička rješenja koja bi znatno smanjila upad u privatnost, ali banka ih nije primijenila.

Ovo je trinaesta kazna koju je hrvatski regulator izrekao tokom 2025. godine, a ukupan iznos svih kazni u ovoj godini već je dostigao 6,7 miliona evra.

Slučaj je upozorenje bankama i korisnicima mobilnog bankarstva u Hrvatskoj da budu svjesni količine podataka koje aplikacije prikupljaju u pozadini, piše Poslovni.hr.