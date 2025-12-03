Трагедија на градилишту: Радник аутом усмртио колегу

Извор:
Приликом реконструкције државног пута у Хрватској, дошло је до трагедије.
Како је објавила полиција, приликом радова на ДЦ-106, између мјеста Јовићи и Ражанац, у сриједу послијеподне је смртно страдао мушкарац, саопштила је ПУ задарска.
Према првим информацијама, страдао је страни радник током радова на ногоступу.
Страдалог мушкарца наводно је возилом ударио његов колега који га није видио јер му се нашао у мртвом углу, јавља "Задарски.хр".
Полицајци у сарадњи с Државним инспекторатом и надлежним државним тужилаштвом на мјесту догађаја проводе увиђај.
