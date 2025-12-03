Logo
Large banner

Трагедија на градилишту: Радник аутом усмртио колегу

Извор:

АТВ

03.12.2025

19:22

Коментари:

0
Трагедија на градилишту: Радник аутом усмртио колегу
Фото: АТВ

Приликом реконструкције државног пута у Хрватској, дошло је до трагедије.

Како је објавила полиција, приликом радова на ДЦ-106, између мјеста Јовићи и Ражанац, у сриједу послијеподне је смртно страдао мушкарац, саопштила је ПУ задарска.

Харис Џиновић и Наташа Алимпић

Сцена

Млада пјевачица тврди: Виђала сам се с Харисом Џиновићем, били смо пијани

Према првим информацијама, страдао је страни радник током радова на ногоступу.

Страдалог мушкарца наводно је возилом ударио његов колега који га није видио јер му се нашао у мртвом углу, јавља "Задарски.хр".

Струја

Република Српска

Хоће ли бити скупља струја у Српској?

Полицајци у сарадњи с Државним инспекторатом и надлежним државним тужилаштвом на мјесту догађаја проводе увиђај.

Подијели:

Тагови:

nesreća

несрећа

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Почеле консултације за израду буџета Републике Српске

Република Српска

Почеле консултације за израду буџета Републике Српске

2 ч

0
Нермин Ханџић

Сцена

Приведен пјевач Звезда Гранда: Откривени детаљи

2 ч

0
Претужна сцена на премијери наставка ''Жикине династије''

Култура

Претужна сцена на премијери наставка ''Жикине династије''

2 ч

0
Ишла на Томпсонове концерте па добила отказ у Њемачкој

Регион

Ишла на Томпсонове концерте па добила отказ у Њемачкој

2 ч

1

Више из рубрике

Ишла на Томпсонове концерте па добила отказ у Њемачкој

Регион

Ишла на Томпсонове концерте па добила отказ у Њемачкој

2 ч

1
Хрватска ће Србији задати јак ударац: Београду запријећено из Загреба

Регион

Хрватска ће Србији задати јак ударац: Београду запријећено из Загреба

4 ч

1
Nesanica telefon krevet

Регион

Насјела на "романтичну превару" и остала без неколико хиљада евра

5 ч

0
Радник пао са скеле високе 10 метара на градилишту

Регион

Радник пао са скеле високе 10 метара на градилишту

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

18

Убијао људе и силовао њихове лешеве: Овог монструма је гуглао Брајан Волш

21

08

Медведев: НАТО је непријатељ

21

08

УЖИВО: Битно, 02.12.2025.

21

07

Занимљива дешавања на тржишту оператера у БиХ: Све више прелаза

21

02

Пси однијели стотине марака: Коцкао, а није хтио да плати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner