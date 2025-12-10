Logo
Koja riba je zdravija, tunjevina ili sardina? Evo konačnog odgovora

Stil Kurir

10.12.2025

18:32

Која риба је здравија, туњевина или сардина? Ево коначног одговора
Foto: Pixabay

Riba je izvor omega-3 masnih kiselina, vitamina i proteina. Pored toga, morski plodovi su dobar izvor mikronutrijenata poput selena i gvožđa, vitamina B i mnogih drugih vrijednih hranljivih materija, uključujući proteine.

Ipak, ono što mnoge muči je pitanje koja vrsta ribe je bolji izbor, tunjevina ili sardina?

Tunjevina

Pored omega-3 masnih kiselina, tunjevina je bogata vitaminom B3, koji pomaže u snižavanju nivoa holesterola u krvi. Pored toga, tunjevina sadrži vitamine A i C, jod, kalijum i selen. Prema istraživanjima, jedenje tunjevine podržava rad srca, promoviše gubitak težine i obezbjeđuje tijelu potrebnu energiju.

Риба

Savjeti

Koliko je riba iz konzerve opasna? Stručnjaci upozorili na jednu stvar

Sardine

Sardine su masne ribe, bogate omega-3 masnim kiselinama, koje su važne za dobar rad srca i emocionalnu stabilnost. Tijelo ne proizvodi samo masne kiseline, pa se moraju unositi hranom. Pored toga, sardine se smatraju odličnim izvorom vitamina B12, selena i fosfora. Ovi hranljivi sastojci održavaju zdravlje srca, funkciju mozga, zdravlje kostiju i smanjuju upale.

Koja vrsta ribe je bolja?

Sardine nude skoro 8 puta više omega-3 masnih kiselina od tunjevine.

Kada se uporedi nutritivna vrijednost 100 g konzerviranih sardina sa istom količinom tunjevine dobijaju se sljedeći podaci:

sardina sadrži 208 kcal u poređenju sa 198 kcal koliko ih ima u tunjevini

sardine sadrže nešto manje proteina – 24,6 g naspram 29,1 g u tunjevini

ukupnih masti sardine imaju 11,4 g, a tunjevina 8,2 g

Ipak, kada je riječ o omega-3 masnim kiselinama (EPA i DHA), sardine su u “debeloj” prednosti – 100 g sardina sadrži čak 982 mg omega-3, a tuna 128 mg.

рибњак добој

Društvo

Ribarstvo „procvjetalo“ nadomak Doboja

S druge strane tunjevina ima više proteina od sardine.

Obje vrste ribe nude zdravu dozu proteina, ali tuna je u ovom slučaju nadmoćnija sa svojih 29,1 grama na 100 grama ribe. Proteini su esencijalni za gotovo sve procese u tijelu. Koristimo ih za obnovu tkiva, imunološke funkcije i održavanje mišićne mase. Mnoge vrste ribe, uključujući sardine i tunu, smatraju se visokokvalitetnim izvorima proteina jer osiguravaju kompletno snabdijevanje proteinima, a to znači svih 9 esencijalnih aminokiselina koje tijelo ne može samo da proizvede, prenosi Stil.

sardina

Riba

Proteini

omega -3 masne kiseline

