Trčanje zimi je nešto najbolje što možete da uradite za svoj organizam

Kada se temperature približe nuli, obuvanje patika, jakne, kape i izlazak na večernje trčanje većini nas i ne zvuči kao privlačna ideja.

Ako izuzmemo strastvene trkače koji se svoje omiljene aktivnosti ne odriču ni tokom zimskih mjeseci, trening kod kuće ili u teretani definitivno djeluje kao bolja opcija.

Međutim, trčanje na hladnoći ima nekoliko neočekivanih prednosti za naš organizam. Iako na prvi pogled možda neće biti najprijatnije, postoji više razloga zašto bi upravo zima mogla biti sjajan trenutak da u svoju fitnes rutinu dodate džoging.

Štaviše, stručnjaci tvrde da je trčanje po hladnoći zapravo zdravije za naše tijelo nego po vrućini, a neke od prednosti su veće sagorijevanje kalorija i borba protiv sezonskog afektivnog poremećaja, poznatijeg kao zimski bluz.

Trčanje po hladnoći može ubrzati metabolizam

Iako se naše tijelo dok trčimo zagrijava, istraživanja sugerišu da boravak na niskim temperaturama može podstaći specifičan oblik termogeneze, odnosno povećanja metabolizma koje se uglavnom ostvaruje aktivacijom posebnog tkiva zvanog smeđa masnoća – vrste masti koja je zaslužna za sagorijevanje kalorija.

Pozitivan efekat na mentalno zdravlje

"Runner's high", izraz koji opisuje euforično stanje koje trkači osjećaju tokom i nakon nekoliko istrčanih kilometara, javlja se zbog otpuštanja endorfina i endokanabinoida koji smanjuju stres i podstiču osjećaj sreće. Ovaj osjećaj javlja se bez obzira na godišnje doba, ali u zimskim mjesecima može imati još pozitivniji efekat, posebno kod onih koji pate od zimskog bluza.

Takođe, češće izlaganje hladnoći pomaže našem organizmu da se navikne, zbog čega će telo postepeno smanjivati stresni odgovor na zimske vremenske uslove.

Kako se pripremiti za trčanje na hladnoći

Prije svega, provjerite prognozu – trčanje na kiši ili snijegu ako ste početnik definitivno neće biti prijatno iskustvo, a rizikujete i povrede ako nemate odgovarajuću obuću. Za svaki slučaj, najbolje je izabrati dan bez padavina.

Stručnjaci savjetuju: ako idete da trčite, neće vam trebati jednako debela odjeća kao da idete u laganu šetnju. Obucite se kao da je temperatura desetak stepeni viša nego što zapravo jeste, zato što će se vaš organizam prirodno zagrijati. Takođe, napravite kratko zagrijavanje prije nego što izađete iz stana.

Što se odjeće tiče, važno je slojevito oblačenje koje štiti tijelo, a istovremeno omogućava kretanje i prozračnost. Termalne trkačke helanke, majica dugih rukava koja ne upija znoj i vodootporna i vjetrootporna jakna biće must-have. Iako je inače odličan materijal, pamučne majice nisu najbolja opcija jer upijaju znoj koji će vas dodatno rashladiti. Takođe je važno nositi rukavice ili majicu koja prekriva dlanove, jer na ekstremitetima najviše osjećamo hladnoću. Dobra ideja je i posebna maska za lice, s obzirom na to da hladan vazduh može izazvati kašalj i isušivanje grla.