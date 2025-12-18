Lažna uzbuna: U ovim školama se nastavlja nastava

Izvor:
ATV
18.12.2025
11:02
Komentari:1
Policijski službenici završili su protiv-diverzione preglede u školama na području PU Gradiška, u Istočnom Novom Sarajevu, Istočnoj Ilidži, Trnovu, Palama, Rogatici, Han Pijesku, Krupi na Uni, Bijeljini, Kozarskoj Dubici, Vukosavlju i Petrovu, te utvrdili da nema bezbjednosnih prijetnji.
”Pregledi su završeni u školama na području PU Trebinje, Foče, Ugljevika, Kostajnice i Novog Grada. Nastava može početi”, saopštio je MUP Republike Srpske.
Podsjetimo širom Republike Srpske osnovne i srednje škole jutros su zaprimile imejl prijeteće sadržine o postavljenoj bombi, zbog čega nastava nije održana.
