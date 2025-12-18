Logo
Lažna uzbuna: U ovim školama se nastavlja nastava

Izvor:

ATV

18.12.2025

11:02

Komentari:

1
МУП Републике Српске, полиција, грб
Foto: ATV

Policijski službenici završili su protiv-diverzione preglede u školama na području PU Gradiška, u Istočnom Novom Sarajevu, Istočnoj Ilidži, Trnovu, Palama, Rogatici, Han Pijesku, Krupi na Uni, Bijeljini, Kozarskoj Dubici, Vukosavlju i Petrovu, te utvrdili da nema bezbjednosnih prijetnji.

”Pregledi su završeni u školama na području PU Trebinje, Foče, Ugljevika, Kostajnice i Novog Grada. Nastava može početi”, saopštio je MUP Republike Srpske.

Podsjetimo širom Republike Srpske osnovne i srednje škole jutros su zaprimile imejl prijeteće sadržine o postavljenoj bombi, zbog čega nastava nije održana.

Komentari (1)
