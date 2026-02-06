Kovačević o posjeti SAD-u: Srpska uspjela da bude za stolom, a ne na stolu, za razliku od BiH

Odlazak delegacije Republike Srpske u Sjedinjene Američke Države je dokaz da je Srpska uspjela da bude za stolom, a ne na stolu, za razliku od Bosne i Hercegovine, istakao je delegat u Klubu Srba Doma naroda Parlamenta BiH Radovan Kovačević.

- Srpska je sad partner, subjekt s kojom se razgovara, a ne kao BiH, objekat o kojem se razgovara. Samo prije par mjeseci kompletno rukovodstvo Srpske je, zbog prethodne američke administracije bilo pod sankcijama. Dolaskom sadašnjeg predsjednika Donalda Trampa, lider SNSD-a Milorad Dodik je imao viziju i vidjeli smo da su sankcije ukinute, svima u Republici Srpskoj - istakao je Kovačević.

Kovačević je napravio poređenje, kada su u pitanju sastanci i susreti u Vašingtonu, te dodao da predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji poput delegacije Republike Srpske boravi u Vašingtonu i koji je prisustvovao Molitvenom doručku, koji organizuje Tramp, nije objavio nijednu fotografiju, nego jedan sastanak sa jednim kongresmenom.

- Rukovodstvo Srpske sastalo se sa najbitnijim ljudima, od ministra odbrane, kongresmena, najperspektivnijih političara, bivšeg generala, savjetnika - dodao je Kovačević.

Republika Srpska Stevandić: Operacija Blanuša – "njihova" posljednja šansa ili ruski rulet sa Šmitom

Komentarišući navode pojedinih federalnih medija, koji po sada već ustaljenom narativu umanjuju značaj posjete delegacije Republike Srpske zemljama poput Sjedinjenih Američkih Država, Mađarske, Izraela, Kovačević navodi da su to digitalni potezi, te da narativ federalnih medija, nažalost, prate i pojedini mediji iz Srpske.

- U diplomatiji postoje zvanični bilateralni sastanci, kakve smo mi imali u Izraelu. Postoji nešto što se zove susret na marginama određenih događaja. Ti susreti nisu slučajni. Niko ne može na hodniku, "da nabasa" na ministra odbrane, fotografiše se sa njim i razgovara. Ti susreti su bili dogovoreni. Ne možete na hodniku sresti ministra odbrane, bez tjelohranitelja, obezbjeđenja, da mu priđete. Srdačno su se i fotografisali, jer su upoznati ko dolazi iz Srpske, te da smo mi prijatelji - kaže Kovačević.

Ono što je veoma bitno, dodaje Kovačević jeste činjenica da je Republika Srpska u Vašingtonu naišla na visok nivo razumijevanja.

- Oni poštuju našu odlučnost za slobodu, razumiju našu poziciju hrišćana da ne budu potlačeni od strane nekih drugih - ističe Kovačević.

Kaže, da je političko Sarajevo zbunjeno posjetom delegacije Srpske SAD-u, ali da danas slijedi novo iznenađenje za njih, za koje nije navodio više detalja.

Kada je riječ o prethodnoj posjeti delegacije Srpske Izraelu, čiji je član bio i Kovačević, istakao je da je Srpska primljena na najvišem mogućem nivou.

- Bila su istaknuta obilježja Izraela i Republike Srpske, što je dokaz da Izrael na Srpsku gleda kao na svog partnera. Dodik je decenijama insistirao na dobrim odnosima, zbog čega je trpio ogromne posljedice. Na svakom sastanku su predstavnici Izraela imali veliku želju da pokažu zahvalnost da saradnja Izraela i Srpske bude konkretna i na dobrobit građana Srpske - navodi Kovačević.