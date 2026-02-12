Hoćemo li ove godine imati Babine huke: Kako su nastale i ko je zapravo bila baba Marta

Babine huke, meteorološka pojava koje se uglavnom dešava u martu, period je kada se u jednom danu izmijene četiri godišnja doba.

Krenete na posao, vani je sunce, tokom dana, iz vedra neba, počne padati snijeg.

Snijeg je karakterističan po tome što su to jako sitne pahulje, nošene vjetrom, pa je jako nezgodno i za hodati. Snijeg vam ide pravo u oči. Ne pomažu ni kapa ni kišobran. Nakon toga, iznenada ponovo ugrije sunce, pa opet snijeg, kiša, vjetar, i tako cijeli dan.

Mnogima je ovo "najomraženija" meteorološka pojava.

Da li ćemo ove godine imati Babine huke?

Odgovor je Faktor.ba potražio u Federalnom hidrometeorološkom zavodu BiH.

- Sigurno da hoćemo imati Babine huke. Prošle godine su zakasnile, ali to se ne veže za određen datum niti za period. Trebamo biti spremne na te promjenljive vremenske prilike.

Nemoguće je reći kada će tačno početi, ali to je onaj period kada se izmjenjuju sva četiri godišnja doba u jednom danu. Svake godine se dešava, samo zavisi od perioda. To je naša klima i to su naši klimatski uslovi. Moramo biti spremni na to. Narod je to osmotrio i vidio puno prije nas, generacije i generacije pamte te Babine huke, tako se i ove godine očekuju - kaže meteorolog Bakir Krajinović.

Zanimalo nas je zašto dolaze Babine huke.

- To promjenljivo vrijeme upravo dolazi zbog nestabilnosti atmosfere i uslova koji vladaju u tom periodu. Uvijek se dešavaju kada je vazdušna masa iznad naše zemlje bogata vlagom. U takvim okolnostima, zbog velikih razlika u temperaturi podloge dolazi do pojave i vedrih intervala kada imamo sunce tokom dana, a samo u par sati dođe do promjene kada se naoblači i onda kiša pređe u susnježicu i snijeg. Temperaturne oscilacije su dosta velike u takvim situacijama. I to je ono što meteorološki gledano. Iako se kaže da dolazi od narodnog vjerovanja, meteorološki se može jasno objasniti. Nije vezan direktno za datum, uglavnom se pojavljuje u martu, ali može preći i april. Te promjene ljudi ne voli, a i ne podnose, jer te nagle izmijene se dešavaju negativno utiču na naše raspoloženje - zaključuje za Faktor meteorolog Bakir Krajinović.

Narodna vjerovanja

Narodna meteorologija kaže da se u martu mora tri puta "posoliti", odnosno da mora tri puta pasti snijeg.

Kaže se da ako ne padne snijeg tri puta u martu, onda će treći put biti u aprilu.

U narodnoj meteorologiji se nekada mart zvao Babine huke ili Baba Marta - zbog jakih vjetrova i promjenljivosti.

Kako je zaista nastao naziv Babine huke

Naziv ove meteorološke pojave nastao je po babi Marti.

Iako su mnogi vjerovali da su Marta bila baba koja je "hukala" u vatru i dim u šporetu, te tako stvarala vjetar i vrtloge snijega, istina je potpuno drugačije.

Postoje mnoge legende kao i priče iz naroda vezane za ovo iznenadno vaganje toplih i hladnih temperatura.

Prema legendi, baba Marta je tokom zime i vodila koze u planinu i cijelim putem ponavljala "Hajmo, uz Božiju pomoć."

Ali, jednog martovskog dana, lijepo vrijeme i sunce ju je zavaralo, pa je u planinu povela kozu i sedam jarića, ali ovaj put govoreći: "Dosad je trebalo uz Božiju pomoć, a sad može i bez nje", "Hajte, bez Božije pomoći." Mislila je, sada nije toliko hladno da bi trebala Božija pomoć.

U tom momentu se "Bog naljuti".

Kad je stigla u planinu, naglo je zahladnilo, počeo je padati snijeg, a baba, koza i jarići su se smrzli.