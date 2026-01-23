Neptun, planeta iluzije i snova, mijenja znak 26. januara i ulazi u Ovna, gd‌je će boraviti do 2039. godine.

Neptunov ciklus od 13 godina u Ovnu će najviše pogoditi Ovnove, Rakove, Jarčeve i Vage.

Neptun u Ovnu donosi snažan talas buđenja vjere, hrabrosti i unutrašnjeg impulsa da se živi autentično, ali i opasnost od zabluda koje nastaju iz prevelikog idealizma sopstvenih želja.

Ovo je položaj u kojem se snovi više ne sanjaju pasivno, jer oni traže akciju, inicijativu i borbu. Neptun ovd‌je rasplamsava vizije o novom početku, o oslobađanju od starih identiteta i o pravu svakog pojedinca da slijedi svoj unutrašnji poziv, čak i kada je put nejasan ili rizičan.

Iluzije i fanatizam

U kolektivnom smislu, Neptun u Ovnu često pokreće ideološke revolucije,koje su vođene iluzijama. Granica između hrabrosti i zablude postaje tanka, a ljudi su spremni da se žrtvuju za ideale, ponekad bez jasne slike stvarnosti.

Početak nečeg novog po svaku cijenu

Na ličnom planu, ovaj tranzit budi potrebu da se pronađe sopstveni identitet kroz d‌jelovanje. Mnogi mogu da osjete poriv da započnu nešto potpuno novo, iako neće znati tačno zašto. Potrebno je da se nauči razlika između inspiracije i obmane.

Neptun u Ovnu traži da se snovi ne pretvore u slijepu borbu, već u svjesno usmjerenu akciju. Kada se ideal spoji sa odgovornošću, ovaj položaj može da donese hrabre pojedince koji otvaraju vrata drugima i pokazuju da vjera u sebe ne mora biti agresivna, već iskrena, prenosi Informer.