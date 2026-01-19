Farmerke u ovoj boji su novi klasik sezone

Nakon godina dominacije plavog i crnog džinsa, čokoladno smeđa boja preuzima glavnu ulogu u zimskim garderobama.

Čokoladno smeđa se čvrsto pozicionirala kao boja sezone, a smeđe farmerke postale su ključni osnovni sloj svakodnevnog odijevanja. I dok se zasad opraštamo od proverenog plavog džinsa, ovaj zaokret ne djeluje radikalno - naprotiv. Smeđe farmerke unose novu dimenziju u garderobu, nudeći bezvremensku, zemljanu i izuzetno elegantnu alternativu koja se lako prilagođava različitim stilovima i prilikama.

Uspon trenda smeđih farmerki savršeno se uklapa u aktuelnu potrebu za opuštenom sofisticiranošću. Za razliku od crnog džinsa, koji često može djelovati previše strogo ili večernje, i klasičnog plavog koji ponekad zna da izgubi svježinu, smeđa boja nudi idealnu ravnotežu između ležernosti i profinjenosti. Upravo zato postaje omiljeni izbor modnih insajdera ove zime.

Dakle, plave farmerke odlažemo na neko vrijeme...

Zašto smeđe farmerke?

Stilizovanje smeđih farmerki zahtijeva racionalan pristup, naročito kada je riječ o obući. Pravi par cipela može u potpunosti da transformiše kombinaciju i podigne je na viši nivo. Umjesto posezanja za iznošenim crnim čizmama ili sportskim patikama bez karaktera, ove sezone naglasak stavljamo na elegantnije modele koji prate duh trenda.

Kožne gležnjače u čokoladnim tonovima pokazale su se kao jedan od najsigurnijih izbora. Glatka ili blago teksturirana koža u tamnosmeđim nijansama stvara sofisticiran monohromatski efekat koji vizuelno izdužuje figuru, naročito kada se kombinuje s ravnim ili blago proširenim krojevima farmerki. Ovakav spoj djeluje luksuzno, ali nimalo napadno.

Mokasine klasičnog dizajna vraćaju se s novom snagom i savršeno se uklapaju u urbani, šik pristup odijevanju. U kombinaciji sa smeđim farmerkama idealne su za dnevne obaveze, kancelariju ili ležerne poslovne sastanke, donoseći dozu nenametljive elegancije.

Za one koji preferiraju izraženiju siluetu, visoke čizme u neutralnim tonovima - bež, svijetlosmeđa ili tzv. devil nijansa - pružaju sofisticiran završetak autfita. Nose se preko pantalona ili diskretno skrivene ispod nogavica, stvarajući prefinjen i izdužen izgled koji savršeno funkcioniše u zimskim kombinacijama.

Minimalističke patike ostaju opcija za one koji žele da zadrže ležerniji ton, ali uz dozu elegancije. Bijeli, krem ili svijetlosmeđi modeli čistih linija i kvalitetne izrade pružaju suptilan kontrast smeđem džinsu, bez narušavanja cjelokupne estetike.

Ako vam klasične smeđe farmerke ipak djeluju previše jednostavno, prostor za igru postoji. Grafički detalji, zanimljivi krojevi ili naglašeni šavovi unose dodatnu dinamiku, dok kombinacija sa smeđom jaknom od vještačkog krzna stvara snažan, trendovski izgled koji utjelovljuje duh sezone.