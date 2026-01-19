Isplivali jezivi detalji: Bakić porukom namamljen u šumu, pa likvidiran

Postoji sumnja da je Živko Bakić neposredno prije izlaska primio poruku od osobe kojoj je vjerovao, te da je tako prevaren da se sam pojavi, nakon čega je i likvidiran.

Bivši fudbaler Crvene zvezde Živko Bakić, poznat i kao Žića, ubijen je u blizini kuće u vikend-naselju Trešnja, gdje je živio. Još kao 17-godišnjak važio je za velik talenat, a stručnjaci su mu predviđali sjajnu sportsku karijeru.

Način na koji je ubijen, potvrđen najnovijim nalazima obdukcije, svjedoči o profesionalnoj i nemilosrdnoj sačekuši.

Obdukcija je pokazala da napadač ništa nije prepustio slučaju. Bakić je najprije pogođen sa više hitaca u predjelu grudi, stomaka i nogu, što ukazuje na to da je ubica otvorio vatru iz zasjede čim mu se žrtva približila na šumskoj stazi.

Dok je vođa kartela ležao ranjen na zemlji, egzekutor mu je prišao i izvršio jezivu "ovjeru" sa dva direktna pogotka u glavu. Bakić je zvanično proglašen mrtvim u 17.00 časova.

Namamljen?!

Kobnog dana, 16. januara oko 13 časova, Bakić je sa nanogicom na nozi izašao u dozvoljenu šetnju ka šumi.

Ubica ga je sačekao na nepristupačnom terenu, daleko od očiju javnosti, gdje je sproveo svoj krvavi plan do kraja.

Prema nekim navodima, Bakić je naredio svom obezbjeđenju da ga ne prati, kao što je ranije bio slučaj, a sumnja se da je primio poruku, te je otišao sam.

Njegov telefon je poslat na vještačenje, a sumnja se da je upravo na njega stigla poruka, koja ga je navela na potez da ode sam u šetnju, prenosi Republika.