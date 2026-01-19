Logo
Large banner

Isplivali jezivi detalji: Bakić porukom namamljen u šumu, pa likvidiran

Izvor:

Republika

19.01.2026

12:56

Komentari:

0
Испливали језиви детаљи: Бакић поруком намамљен у шуму, па ликвидиран
Foto: elconfidencial

Postoji sumnja da je Živko Bakić neposredno prije izlaska primio poruku od osobe kojoj je vjerovao, te da je tako prevaren da se sam pojavi, nakon čega je i likvidiran.

Bivši fudbaler Crvene zvezde Živko Bakić, poznat i kao Žića, ubijen je u blizini kuće u vikend-naselju Trešnja, gdje je živio. Još kao 17-godišnjak važio je za velik talenat, a stručnjaci su mu predviđali sjajnu sportsku karijeru.

Način na koji je ubijen, potvrđen najnovijim nalazima obdukcije, svjedoči o profesionalnoj i nemilosrdnoj sačekuši.

Obdukcija je pokazala da napadač ništa nije prepustio slučaju. Bakić je najprije pogođen sa više hitaca u predjelu grudi, stomaka i nogu, što ukazuje na to da je ubica otvorio vatru iz zasjede čim mu se žrtva približila na šumskoj stazi.

Шпанија жељезничка несрећа-19012026

Svijet

Vozovi u trenutku sudara jurili više od 200km/h

Dok je vođa kartela ležao ranjen na zemlji, egzekutor mu je prišao i izvršio jezivu "ovjeru" sa dva direktna pogotka u glavu. Bakić je zvanično proglašen mrtvim u 17.00 časova.

Namamljen?!

Kobnog dana, 16. januara oko 13 časova, Bakić je sa nanogicom na nozi izašao u dozvoljenu šetnju ka šumi.

Ubica ga je sačekao na nepristupačnom terenu, daleko od očiju javnosti, gdje je sproveo svoj krvavi plan do kraja.

Prema nekim navodima, Bakić je naredio svom obezbjeđenju da ga ne prati, kao što je ranije bio slučaj, a sumnja se da je primio poruku, te je otišao sam.

Njegov telefon je poslat na vještačenje, a sumnja se da je upravo na njega stigla poruka, koja ga je navela na potez da ode sam u šetnju, prenosi Republika.

Podijeli:

Tagovi:

Živko Bakić

ubistvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Жељезничка несрећа у Шпанији

Svijet

Vozovi u trenutku sudara jurili više od 200km/h

20 min

0
Маска вирус прехлада жена болест

Zdravlje

Raste broj oboljelih: Pune čekaonice pacijenata sa maskama

28 min

0
Познато вријеме и мјесто сахране Мике Алексића

Scena

Poznato vrijeme i mjesto sahrane Mike Aleksića

32 min

0
Бх. метеоролози упозорили: Спремите се за дебеле минусе и преокрет

Društvo

Bh. meteorolozi upozorili: Spremite se za debele minuse i preokret

35 min

0

Više iz rubrike

Ибрахимовићу 19 и по година затвора за брутално убиство

Hronika

Ibrahimoviću 19 i po godina zatvora za brutalno ubistvo

1 h

0
Оружје заплијењено у Бањалуци

Hronika

Nevjerovatna zapljena: Banjalučanin prijavljen za nasilje, pronađen cijeli arsenal

2 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Banjalučanka našla kovertu s parama i zadržala: Policija je uhapsila

2 h

0
Поново трагедија на путу: Једна особа страдала, саобраћај био обустављен

Hronika

Ponovo tragedija na putu: Jedna osoba stradala, saobraćaj bio obustavljen

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

U plivanju za časni krst učestvovao i petogodišnjak

13

07

Cjenovnik crkve zapalio mreže: Naplaćuju oprost

13

04

Dalibor Kajiš prvi doplivao do Časnog krsta u Banjaluci

13

01

Najgore snajke na svijetu se rađaju samo u tri znaka horoskopa

12

59

Tjentište eksplodira u julu: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini i Artan Lili prva imena Jelen OK Festa!!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner