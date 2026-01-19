Raste broj oboljelih: Pune čekaonice pacijenata sa maskama

Uobičajena slika u Domu zdravlja Palilula, kao i prethodnih dana. Pune čekaonice pacijenata sa maskama. Najčešće se žale na kašalj, curenje iz nosa, temperaturu i malaksalost. U Domu zdravlja Vračar kažu da se iz nedelje u nedjelju povećava broj pacijenata.

"Oko 50 posto imamo više nego prethodne nedjelje, i to su respiratorne infekcije, gornjeg respiratornog, gdje ubrajamo i grip i razne druge bolesti. To su oboljenja koja prate respiratorne infekcije sa povišenom temperaturom, bolovima u grlu, kašljem. Grip je nešto što razlikujemo od drugih respiratornih infekcija tako što počinje naglo, danas ste zdravi, sutra imate temperaturu 39 i ne možete da ustanete iz kreveta", objašnjava dr Marijana Mandić Ristić iz DZ Vračar.

Uvedene mjere obaveznog nošenja maski

"Mi smo uveli mjere obavezno nošenje maske za sve zaposlene koji rade sa pacijentima. Pacijente nismo obavezali, ali im preporučujemo. Moj savjet je uvijek bio dođite prvi dan kada osjetite tegobe, a ne da dođete peti-šesti dan", ističe dr Aleksandar Stojanović iz DZ Palilula.

Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut", aktivnost gripa je trenutno iznad epidemijskog praga i dijagnostikovan je u 18 okruga na teritoriji Srbije, što znači da je epidemija prijavljena.

Hoće li se uvesti vanredne epidemiološke mjere?

U praksi prijava epidemije je postupak kojim se konstatuje da je došlo do povećanog oboljevanja od neke zarazne bolesti, odnosno da je broj oboljelih iznad uobičajenih sezonskih nivoa. Epidemija gripa se najčešće prijavljuje na nivou okruga, opština, gradova. Cilj prijave je pojačan epidemiološki nadzor, praćenje širenja bolesti i davanje preporuka, kao što su vakcinacija, pojačane higijenske mjere.

Sa druge strane, epidemiju proglašava ministar zdravlja kada je zahvaćeno šire područje. To omogućava uvođenje obaveznih i vanrednih mjera, kada postoji ozbiljna prijetnja po javno zdravlje, kao što su zabrana ili ograničenje okupljanja, obavezna vakcinacija, mobilizacija zdravstvenog sistema, a te mjere imaju pravnu snagu i direktno utiču na prava i obaveze građana".

Prema prognozama meteorologa, suvo i hladno vrijeme, koje nam predstoji, idealno je za širenje virusa gripa. Sa druge strane, zbog školskog raspusta i predstojećih praznika, ljekari se nadaju da će narednih dana biti manje onih sa simptomima. U svakom slučaju, apeluju na sve građane da se na vreme jave izabranom lekaru, nose maske, ali i da ne uzimaju terapiju na svoju ruku.

