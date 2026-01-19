Logo
Large banner

Poznato vrijeme i mjesto sahrane Mike Aleksića

Izvor:

Kurir

19.01.2026

12:41

Komentari:

0
Познато вријеме и мјесто сахране Мике Алексића

Miroslav Mika Aleksić biće sahranjen u srijedu 13. 30 časova na Centralnom groblju u Beogradu.

Da podsjetimo, učitelj glume kome se sudilo za krivična djela silovanja i nedozvoljene polne radnje, koje je počinio nad sedam djevojaka, koje su pohađale njegovu školu glume, preminuo je juče u svom porodičnom domu poslije duže bolesti.

Бањалука снијег

Društvo

Bh. meteorolozi upozorili: Spremite se za debele minuse i preokret

Aleksića je prije tačno pet godina najpre optužila glumica Milena Radulović, a potom i njena koleginica Iva Ilinčić za zlostavljanje koje odvijalo dok su pohađale dramski studio koji je Aleksić držao u centru grada. Prijavi se pridružilo još pet djevojaka, a neke od njih bile su maloljetne.

U novembru prošle godine donijeta je odluka da se suđenje odloži na neodređeno jer se Aleksić u tom momentu već 10 mjeseci nije pojavio u sudnici, pravdajući to lošim zdravstvenim stanjem. Milena Radulović tada se oglasila i rekla da nije iznenađena ovakvim razvojem situacije i da je već komentarisala da se ovaj sudski postupak neće završiti.

- To što smo prošli je strašno, to je za horor film. Ne bih voljela da se ponavlja proces. Svjedočila sam tri puta po 3,5 sata. Mislim da bi bilo apsurdno ponovo se vraćati u to, jer zamislite da 3,5 sata svjedočite, pa to ne rade ni najveći kriminalci - rekla je za Blic tv Radulović.

Aleksić je inače ranije tokom iznošenja odbrane sve vrijeme negirao navode optužnice i ni jednog momenta nije pokazao ni trunku kajanja.

Богојављење, литургија

Banja Luka

Zvaničnici Srpske dočekali bogojavljensku litiju

- Ovo je projekat! Milena Radulović je prijavila slučaj tako što je uz prijavu dobrovoljno dala dva dokaza, tačnije izvještaja psihologa i psihijatra i tužilaštvo je to uzelo u obzir. Isti početak iskaza imaju svih sedam djevojaka i sve su ćutale do prijave. Nevjerovatno - rekao je Aleksić u sudnici ranije u kojoj je posljednji put prisustvovao krajem decembra prošle godine.

Podijeli:

Tag:

Miroslav Mika Aleksić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Који половњаци су били најтраженији прошле године?

Auto-moto

Koji polovnjaci su bili najtraženiji prošle godine?

38 min

0
Пекари дигли цијене: Грађани све више огорчени

Ekonomija

Pekari digli cijene: Građani sve više ogorčeni

39 min

0
Приганице / крофне са шећером у праху

Savjeti

Tijesto neće upiti ni kap ulja prilikom prženja zahvaljujući jednom triku

41 min

0
Песков о Гренланду: Пажљиво пратимо ситуацију

Svijet

Peskov o Grenlandu: Pažljivo pratimo situaciju

46 min

0

Više iz rubrike

Мирослав Мика Алексић, учитељ глуме којег је више дјевојака оптужило за силовање

Scena

Ovo je Iva govorila na suđenju Aleksiću: Imala sam strah od njega, gurao mi je jezik u usta

1 h

0
Лепа Брена проговорила о потомству и њеним погледима на мајчинство

Scena

Lepa Brena progovorila o potomstvu i njenim pogledima na majčinstvo

2 h

0
Лепа Брена открила: Код Баба Ванге сам спавала на шећеру

Scena

Lepa Brena otkrila: Kod Baba Vange sam spavala na šećeru

3 h

0
Катарина Живковић проговорила о свадби и Стојку

Scena

Katarina Živković progovorila o svadbi i Stojku

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

U plivanju za časni krst učestvovao i petogodišnjak

13

07

Cjenovnik crkve zapalio mreže: Naplaćuju oprost

13

01

Najgore snajke na svijetu se rađaju samo u tri znaka horoskopa

12

59

Tjentište eksplodira u julu: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini i Artan Lili prva imena Jelen OK Festa!!

12

56

Isplivali jezivi detalji: Bakić porukom namamljen u šumu, pa likvidiran

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner