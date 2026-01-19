Poznato vrijeme i mjesto sahrane Mike Aleksića

Da podsjetimo, učitelj glume kome se sudilo za krivična djela silovanja i nedozvoljene polne radnje, koje je počinio nad sedam djevojaka, koje su pohađale njegovu školu glume, preminuo je juče u svom porodičnom domu poslije duže bolesti.

Društvo Bh. meteorolozi upozorili: Spremite se za debele minuse i preokret

Aleksića je prije tačno pet godina najpre optužila glumica Milena Radulović, a potom i njena koleginica Iva Ilinčić za zlostavljanje koje odvijalo dok su pohađale dramski studio koji je Aleksić držao u centru grada. Prijavi se pridružilo još pet djevojaka, a neke od njih bile su maloljetne.

U novembru prošle godine donijeta je odluka da se suđenje odloži na neodređeno jer se Aleksić u tom momentu već 10 mjeseci nije pojavio u sudnici, pravdajući to lošim zdravstvenim stanjem. Milena Radulović tada se oglasila i rekla da nije iznenađena ovakvim razvojem situacije i da je već komentarisala da se ovaj sudski postupak neće završiti.

- To što smo prošli je strašno, to je za horor film. Ne bih voljela da se ponavlja proces. Svjedočila sam tri puta po 3,5 sata. Mislim da bi bilo apsurdno ponovo se vraćati u to, jer zamislite da 3,5 sata svjedočite, pa to ne rade ni najveći kriminalci - rekla je za Blic tv Radulović.

Aleksić je inače ranije tokom iznošenja odbrane sve vrijeme negirao navode optužnice i ni jednog momenta nije pokazao ni trunku kajanja.

Banja Luka Zvaničnici Srpske dočekali bogojavljensku litiju

- Ovo je projekat! Milena Radulović je prijavila slučaj tako što je uz prijavu dobrovoljno dala dva dokaza, tačnije izvještaja psihologa i psihijatra i tužilaštvo je to uzelo u obzir. Isti početak iskaza imaju svih sedam djevojaka i sve su ćutale do prijave. Nevjerovatno - rekao je Aleksić u sudnici ranije u kojoj je posljednji put prisustvovao krajem decembra prošle godine.