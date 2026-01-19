Lepa Brena progovorila o potomstvu i njenim pogledima na majčinstvo

Folk zvijezda Lepa Brena bez dlake na jeziku govorila je o strasti sa Bobom Živojinovićem na početku veze, ali i iznijela jasan stav o planiranju porodice koji je mnoge iznenadio.

Jedna od najvećih balkanskih zvijezda, Lepa Brena, otvorila je dušu o svom privatnom životu i iznijela do sada nepoznate detalje o svojoj intimi, ali i pogledima na majčinstvo.

Brena se prisjetila početka ljubavi sa suprugom Bobom Živojinovićem, otkrivši da je hemija između njih bila nevjerovatno jaka.

– Šest dana nismo izašli iz sobe, bio je samo se** – priznala je pjevačica u Votkastu opisujući strast koja ih je vezivala na samom početku.

"Pametne žene planiraju porodicu"

Međutim, pjevačica je ubrzo prešla na ozbiljnije teme, ističući važnost planiranja potomstva, naročito kada su u pitanju žene koje grade karijeru. Ona smatra da trudnoća ne smije biti stvar slučajnosti.

– Pametne žene planiraju porodicu. Ne možeš ti, zabavljaš se, on studira, ti studiraš, izdržavaju vas mama i tata, a hoćete porodicu. Treba da se isplanira – rekla je Brena.

Ona je potom dodala:

– Ne možeš da živiš k'o Alisa u zemlji čuda i kažeš “jao, ja sam ostala trudna”… Čekaj. Vi ste d‌jeca o kojima treba brinuti do 18. godine, ali treba planirati kad ćeš roditi to dijete – istakla je Brena oštro.

Pjevačica je navela sopstveni primjer kada je sa suprugom otišla na Sveti Stefan, kupila brodić i odlučila da je to pravi trenutak za drugo dijete.

– Bili smo mjesec dana tamo, ja sam ostala u drugom stanju i trebalo je već da napravimo plan ako sam trudna, kad ću da se porodim, šta se dešava poslije toga, kad počinje turneja – objasnila je ona, prenosi Blic.