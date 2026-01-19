Logo
Large banner

Lepa Brena progovorila o potomstvu i njenim pogledima na majčinstvo

19.01.2026

11:05

Komentari:

0
Лепа Брена проговорила о потомству и њеним погледима на мајчинство
Foto: Instagram

Folk zvijezda Lepa Brena bez dlake na jeziku govorila je o strasti sa Bobom Živojinovićem na početku veze, ali i iznijela jasan stav o planiranju porodice koji je mnoge iznenadio.

Jedna od najvećih balkanskih zvijezda, Lepa Brena, otvorila je dušu o svom privatnom životu i iznijela do sada nepoznate detalje o svojoj intimi, ali i pogledima na majčinstvo.

Brena se prisjetila početka ljubavi sa suprugom Bobom Živojinovićem, otkrivši da je hemija između njih bila nevjerovatno jaka.

– Šest dana nismo izašli iz sobe, bio je samo se** – priznala je pjevačica u Votkastu opisujući strast koja ih je vezivala na samom početku.

"Pametne žene planiraju porodicu"

Međutim, pjevačica je ubrzo prešla na ozbiljnije teme, ističući važnost planiranja potomstva, naročito kada su u pitanju žene koje grade karijeru. Ona smatra da trudnoća ne smije biti stvar slučajnosti.

– Pametne žene planiraju porodicu. Ne možeš ti, zabavljaš se, on studira, ti studiraš, izdržavaju vas mama i tata, a hoćete porodicu. Treba da se isplanira – rekla je Brena.

Ona je potom dodala:

– Ne možeš da živiš k'o Alisa u zemlji čuda i kažeš “jao, ja sam ostala trudna”… Čekaj. Vi ste d‌jeca o kojima treba brinuti do 18. godine, ali treba planirati kad ćeš roditi to dijete – istakla je Brena oštro.

Pjevačica je navela sopstveni primjer kada je sa suprugom otišla na Sveti Stefan, kupila brodić i odlučila da je to pravi trenutak za drugo dijete.

– Bili smo mjesec dana tamo, ja sam ostala u drugom stanju i trebalo je već da napravimo plan ako sam trudna, kad ću da se porodim, šta se dešava poslije toga, kad počinje turneja – objasnila je ona, prenosi Blic.

Podijeli:

Tag:

Lepa Brena

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Лепа Брена открила: Код Баба Ванге сам спавала на шећеру

Scena

Lepa Brena otkrila: Kod Baba Vange sam spavala na šećeru

3 h

0
Катарина Живковић проговорила о свадби и Стојку

Scena

Katarina Živković progovorila o svadbi i Stojku

3 h

0
Бијело дугме

Scena

Drama na koncertu Bijelog Dugmeta: Muzičar povrijedio glavu

3 h

0
Српска пјевачица понијела фиксни телефон на свирку

Scena

Srpska pjevačica ponijela fiksni telefon na svirku

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

U plivanju za časni krst učestvovao i petogodišnjak

13

07

Cjenovnik crkve zapalio mreže: Naplaćuju oprost

13

01

Najgore snajke na svijetu se rađaju samo u tri znaka horoskopa

12

59

Tjentište eksplodira u julu: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini i Artan Lili prva imena Jelen OK Festa!!

12

56

Isplivali jezivi detalji: Bakić porukom namamljen u šumu, pa likvidiran

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner