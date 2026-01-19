Lepa Brena otkrila: Kod Baba Vange sam spavala na šećeru

Pjevačica Lepa Brena ispričala je detalje svog susreta sa Baba Vangom, šta joj je čuvena proročica predvidjela, ali i zašto je morala da spava na šećeru.

Brena, koja je u jednom podkastu otvoreno govorila o intimi sa Bobom, ispričala je i sve o svom prvom susretu sa Baba Vangom 1989. godine tokom turneje u Bugarskoj.

"Vanga je bila pod zaštitom države. Kod nje si mogao da dođeš tako što uplatiš državi 30 dolara i onda te oni stave na spisak da dođeš do nje, to su bili šatori, redovi da dođeš do nje. Kod nje su bili i Hitler i mnogi predsjednici su dolazi na proročanstvo. Ja sam se uplašila, nisam sklona tome, ja volim horoskop, da gledamo u kafu ili karte, a ovo je bila jedna posebna priča", počela je Brena priču o Baba Vangi u podkastu "Vostcast" i nastavila:

"Ja nisam vjerovala u to, ja sam spavala na šećeru kod Vange, jer on upija moj život i moju budućnost, nisam oka sklopila. Uzela sam 3 kesice šećera i stalno gledala da mi se nije prosulo. Kad sam došla ona kaže: "Ti li si Lepa Brena?" Meni su se noge oduzele, žena je slepa, a onda mi kaže tada: "Prije 5 godina sam napisala da ćeš doći". Suština svega ovoga jeste, što sam ja mislila da ja kreiram svoj život, a ja sam poslije nje shvatila da sve ovo što ja radim da je to moja životna sudbina i karma. Bila je slijepa, a vidovita.

Brena je zatim otkrila šta joj je Baba Vanga predvidela.

Republika Srpska Minić: Zahvalnost generalu Lugonji za ogroman doprinos odbrani Srpske

"Rekla mi je da ću da otvorim kuću, zgradu, i da će mnogo ljudi da radi sa mnom i da pevaju, to je Grand produkcija. Rekla mi je: "Udaćeš se za muškarca koji nosi bijelu uniformu i da ću da rađam samo mušku djecu, da mogu da rodim desetoro djece i da će svi biti muškarci, nikad neću imati kćerku", navela je Brena, pa nastavila:

"Onda mi je rekla da sljedeće godine u septembru ponovo dođem kod nje. Rekla sam joj tada da planiram da idem u penziju i da ne želim da vidim nikoga i da hoću da odmorim godinu dana, jako sam umorna, previše radim, a ona se na to nasmijala. Rekla mi je da ću u zrelim godinama početi da radim posao koji nikada nisam radila i da ću to voljeti i da ću biti uspješna." Do kada si živa bićeš Lepa Brena, nikad nećeš napraviti pauzu i radićeš".

Iako nije planirala da ide ponovo, sudbina je ponovo odvela kod Baba Vange, kako je čuvena proročica i predivdjela.

"Ja sam se onda upoznala sa Bobom, svako je radio svoj posao, htjela sam da putujem i da se zezam, ako sam napravila nešto trajaće. Sljedeće godine ja u avgustu odmaram u Opatiji i čekam Bobu da dođe iz Skandinavije. Onda me je zvao Raka i molio me je da ga saslušam i pitao me je da li mi je dovoljno mjesec dana odmora. Rekao mi je da je pre 6 mjeseci pogodio turneju po Bugarskoj i da nije smio da mi kaže i otkaže, da je potpisao ugovor i da će biti penala, a meni je Baba Vanga rekla da kada dođem sljedeće godine u septembru da moram da dođem kod nje. Ona je stvarno imala moć proročanstva, da ona slijepa vidi tvoju budućnost, ispričala je cijeli moj život", rekla je Brena i dodala:

"Ja sam 1. septembra sela u autobus sa 35 ljudi iz benda i otišli smo pravo za Sofiju, rekla sam da idem kod nje, jer se ne plašim, to više nije zezanje. Ona je meni drugi put rekla da je moja sudbina i moja karma da ja spajam ljude sa pjesmama, da ću biti dugovječna, da ću dugo ovo raditi i da ću uvijek biti Lepa Brena".

Inače, Brena se prisjetila i tuče iz školskih dana, kada je mladić s kojim se sukobila završio sav krvav.

(Informer)