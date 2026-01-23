Logo
Large banner

Hapšenje u Sarajevu: Pronađeni droga, oružje i municija

Izvor:

SRNA

23.01.2026

11:00

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Policija je na području KS uhapsila tridesetčetvorogodišnjeg Sarajliju čiji su inicijali A.S. i, između ostalog, pronašla marihuanu, automatsku pušku i više od 800 komada municije različitog kalibra.

A.S. je uhapšen u okviru operativne akcije "Amo", realizovane pod nadzorom sarajevskog Kantonalnog tužilaštva, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova KS.

Доналд Трамп

Svijet

Amerika napustila SZO, stručnjaci u strahu

U izvršenim pretresima stambenih objekata, na području sarajevskih opština Novi Grad i Ilidža, pronađeno je više različitih pakovanja marihuane, ukupne količine oko 400 grama, automatska puška sa preklopnim kundakom i okvirom, drveni sanduk sa pet spremnika, pištolj sa dva okvira, određena količina gotovog novca, dvije digitalne vage, dvije drobilice, mobilni telefon, kao i drugi predmeti od interesa za istragu.

Osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade u službenim prostorijama Uprave policije, uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima neovlaštena proizvodnja i promet droge, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Podijeli:

Tagovi:

Sarajevo

hapšenje

Droga

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Жена се породила у преврнутом возилу Хитне помоћи: Ево колику одштету је добила

Svijet

Žena se porodila u prevrnutom vozilu Hitne pomoći: Evo koliku odštetu je dobila

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Blagajnica godinama uzimala pare od penzija: Milione stavila u džep

1 h

0
Na fotografiji je prikazan pelet

Društvo

Jača zima povećala potražnju za peletom

1 h

0
Кошарац: Слободна зона брод нова шанса за развој

Republika Srpska

Košarac: Slobodna zona brod nova šansa za razvoj

1 h

1

Više iz rubrike

Тинејџер пронађен у олупини аута, боре му се за живот

Hronika

Tinejdžer pronađen u olupini auta, bore mu se za život

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Blagajnica godinama uzimala pare od penzija: Milione stavila u džep

1 h

0
Девојка није избодена, ево шта се заиста десило

Hronika

Devojka nije izbodena, evo šta se zaista desilo

1 h

0
Четворо опљачкано у Братунцу, ухапшени мјештани

Hronika

Četvoro opljačkano u Bratuncu, uhapšeni mještani

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

14

Zbog problema sa grijanjem u trebinjskim srednjim školama skraćeni časovi

12

03

Ako svakog dana pojedete jednu mandarinu, organizam će se preporoditi

11

50

Evo kako da za 5 minuta oslobodite memoriju i ubrzate telefon

11

47

Sve izraženiji trend odgađanja braka

11

36

Objavljene nove cijene goriva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner